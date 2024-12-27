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▲郭富城今日演唱會不只帶來歌舞表演，還化身「潑墨畫家」。（圖／記者陳明安攝）

舞台王者郭富城睽違5年再登上台北小巨蛋，舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，從今（27）日起一連3天和3.3萬名粉絲同樂。這次他不僅自己提前在聖誕節就抵台彩排，老婆方媛也帶著2個女兒一起到台灣力挺，今晚也在VIP包廂裡面為老公加油。除了老婆之外，藝人林志穎、賴雅妍、柴智屏、王心恬、王彩樺等人也到場支持。郭富城五度攻蛋誠意十足，承諾要帶給歌迷回憶殺，還在歌單中加了許多國語歌單，打造頂級規格魔幻舞台還不夠，服裝造型更是一大看點，配合這次來台連唱3天的台北場巡演，郭富城特別把先前香港場的衣服更新3套，由美術大師張叔平打造充滿震撼美學的舞衣戰袍，讓郭富城盡情揮灑舞台魅力，包括開場「立體花塑舞衣」、「藍調壓花舞衣」、「未來戰士盔甲裝」、「火樹銀花舞衣」 等。除了唱跳表演之外，近年來迷上繪畫和書法的他，今日也在台上變身成「潑墨畫家」，展現獨特的潑墨舞蹈環節。他也說，「在我過去的五年，也是我開始學書法跟畫畫，那是我的興趣，我在這四五年裡面，我發覺原來書法跟畫畫可以讓我得到另一種創作的空間，所以我覺得對我來說很寶貴」，就想將新的興趣和唱跳結合在一起。郭富城透露，這次來台開演唱會，全家人包括太太及兩位女兒，全都提前飛來台灣為自己應援，並在台北一起度過溫馨耶誕。除了家人專程飛來台北支持外，也有許多明星到場朝聖，其中第一天到場的有林志穎、 賴雅妍、柴智屏、王心恬、王彩樺、周蕙、高宇蓁、林書瑋、蔡詩萍、Ozone都到現場朝聖郭富城開唱風采。