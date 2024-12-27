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▲「春綻燕語下午茶」將每盞純淨自然呈色的燕窩融入於下午茶中。其中包含細緻濃郁的「鮮燉燕窩杏仁奶酪」。（圖／晶英國際行館提供）

▲活動期間入住晶英國際行館指定房型，即可享有「養生美顏入住禮」。（圖／晶英國際行館提供）

強強聯手打造一場身心靈的頂級療癒之旅，晶英國際行館攜手老協珍結合滋補養生理念，聯名推出「春綻燕語聯名下午茶」與「養生美顏入住禮」。無論是味蕾的滿足，還是身心的舒展，這次聯名體驗將春日的輕盈活力與奢華格調完美融合，讓每一刻都充滿儀式感與細緻呵護，讓生活美學昇華為無可挑剔的養生哲學。晶英國際行館始終以旅客的舒適與健康為首要承諾。從細節著手，小至全館提供軟水用水；客房用品皆選用天然、環保等潔淨親膚產品；每房更配備獨立室內空氣消毒設備，為賓客提供健康安心的住宿空間。老協珍從迪化街起家，歷經80年的時光洗鍊，一路走來，老協珍始終秉持對原型食物的尊重與極致追求，不僅在每一道食品與精補品中融入細膩匠心，更堅守「國際A.A.無添加驗認證」的嚴苛標準，從原料選擇到製程管理，全程不使用任何人工添加物，確保食材的本真風味與營養價值。晶英國際行館攜手老協珍，共同推出奢華聯名「春綻燕語下午茶」，將每盞純淨自然呈色的燕窩融入於下午茶中。其中包含滋潤清爽「頂級燕窩鮮果優格」與細緻濃郁「鮮燉燕窩杏仁奶酪」。此外，打破下午茶餐點總是西式、洋食的窠臼，聯名下午茶搭配「初春鮑魚映米香」、「花椒煎餅佐酸辣醬」與「暖心干貝雞湯粥」等中式鹹食，佐以滋陰潤肺、養顏美容的「桂花蓮子銀耳湯」，下午茶飲品特別研發「老協珍美顏飲 蔓越莓Plus特調」，獨家工法將日本殿堂級膠原蛋白精華，融入酸甜微醺的無酒精飲品中，帶來酸甜清爽的口感，同時注入滿滿的養生奢華。即日起開放訂位，每位售價899元。入住晶英國際行館氣派套房再享「養生美顏入住禮」，活動期間入住晶英國際行館御質與御鋒房型，即可享有「養生美顏入住禮」，徜徉在晶英國際行館舒適、大氣的客房中享用老協珍經典商品「熬雞精」與「美顏飲」。為慶賀頂級飯店與精補品第一品牌首度聯名，並迎接農曆年節到來，老協珍官網與門市推出春日之旅滿額抽獎活動，1月1日至3月31日止，單筆消費滿5,000元即可參加抽獎，幸運兒可免費入住晶英國際行館「18坪御典房型」乙晚。