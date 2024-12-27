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台北市政府今（27）日舉辦春聯與著色斗方發佈會，蛇年春聯以「蛇馬龍鶴」為題，巧妙結合臺語諧音「什麼攏賀」，寓意「啥物攏好」，象徵新的一年充滿好事、令人期待。不過，民進黨市議員卻痛批春聯中「馬龍」兩字，偷渡中國球員「馬龍」名字搞文化統戰。對此，北市府回應表示，依照議員的邏輯，請即刻要求教育部國語辭典廢除「車水馬龍」詞目，前美國職籃卡爾馬龍也應該改名。民進黨北市議員陳怡君批評，「蛇馬龍鶴」既捧「馬」，又偷渡中國球員「馬龍」名字，簡直把馬屁文化拍到極致，怒批好好的一張春聯竟藏著「文化統戰」的味道。北市政府副發言人郭音蘭回應指出，依照議員的邏輯，請立刻要求教育部國語辭典廢除「車水馬龍」詞目；也請議員務必要求自身及友人不能使用知名香水Jo Malone。郭音蘭更表示，建議議員也可以呼籲美國知名藝人Post Malone（波茲．馬龍）及NBA（美國職籃）退休籃球名將Karl Malone（卡爾．馬龍），兩人立刻到美國民政機關辦理改名手續。