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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，遭起訴並求刑28年6個月，在被羈押了114天後，今（27）日凌晨以3000萬交保，中午1點左右離開北院，在家休息的一個小時之後，再度出門前往新竹台大醫院，探視住院中的父親柯承發，據柯媽透露，還沒跟柯文哲聊天，因為柯在探視柯爸的過程都在哭。柯文哲晚間探視完柯爸，走出醫院時面對媒體的提問，全程不發一語，陳珮琪緊跟其後，面對現場支持者的精神喊話，回應道，「謝謝。」；柯媽何瑞英離開醫院時，則是穿著一身紅，氣色看起來不錯，在支持者喊出柯媽加油時，情緒激動哽咽，大聲回道，「大家都加油」。當媒體詢問柯媽是否有跟兒子說什麼時，柯媽哽咽表示，「沒有，他在哭」；媒體追問柯媽，是否會覺得心疼，柯媽輕聲悲嘆，「當然、當然... ...」，並反問如果是記者面臨和柯文哲相同的處境時，「你媽媽會不會不捨？」；柯媽也認同記者所述，認為柯文哲瘦了一大圈；當媒體問及柯文哲被起訴，柯媽是否會覺得委屈時，柯媽表示，「不要說這些啦」。