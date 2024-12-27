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▲郭富城為了台灣歌迷帶來許多精彩表演。（圖／記者陳明安攝）

天王郭富城今（27）日晚間登上台北小巨蛋開唱，不過他站上之後狀況不斷，先是一開場左手背就突然破皮濺血，接著唱完〈分享愛〉，邊後退邊向歌迷比愛心的時候，不慎掉落升降舞台，現場也可以聽到麥克風掉下去「碰」的一聲。不過郭富城依舊敬業繼續開唱，也在台上又唱又跳。對此，郭富城經紀人表示，郭富城沒事，只是轉升降台的時候碰到舞台。郭富城唱完〈分享愛〉之後，先是不斷在台上舞動，接著不忘和粉絲互動，還用雙手在頭上比了大大的愛心，讓粉絲不斷尖叫。不過他似乎沒有發現後方的升降舞台，不斷往後退，最後不小心掉進延伸舞台的洞裡，右手拿著麥克風，還一度敲到舞台地板，發出「碰」的一聲，接著下秒他就消失在舞台上。郭富城今天開唱狀況不少，除了跌落舞台之外，今日一開場才唱完〈越愛越好〉，正在和歌迷聊天的時候，突然有工作人員拿著毛巾衝上台，接著他拿著毛巾不斷擦著手，仔細一看發現他左手背上面出現一個傷口，疑似是因為演出太認真不小心受傷。目前不確定郭富城的傷勢如何，但他仍敬業在台上表演。對於今日發生的狀況，經紀人回應，「城城沒事，只是在轉升降台的時候，手拿麥克風碰到台邊，沒事發生！反而之前唱〈越愛越好〉時，被衣服珠片刮傷手指，但也是沒有大問題，繼續賣力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」這次郭富城除了唱跳之外，也讓新興趣繪畫和書法融入表演當中，完美將「歌舞字畫」四合為一，為台粉揮舞出「夢」字樣，郭富城表示，「我在這4、5年裡面，我發覺原來書法跟畫畫可以讓我得到另一種創作的空間，所以我覺得對我來說很寶貴。」特別想將這個環節獻給台灣的歌迷。