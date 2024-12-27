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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案，從9月5日被羈押，檢方昨日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。經移審台北地院審理，經6個小時以上檢辯攻防，今（27）日凌晨裁定5人交保，並限制住居。在柯文哲等5人陸續交保後，北檢也於今日晚間提出抗告。對此，民眾黨痛批檢方執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。民眾黨表示，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓台灣民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，昨日接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯文哲已經被關押四個月，應該給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。