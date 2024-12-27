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一直有意出售的京城銀行，在今（27）日正式宣布下嫁永豐金控，雙方董事會已決議通過將以「現金加發行新股」，取得京城銀流通在外全部股權，總交易金額599億元。不過，由於過去傳出不少金控求親，市場好奇京城銀為何最後選擇永豐金？京城銀總經理姜宏亮在重訊記者會表示，因為永豐銀行與京城銀行都具有中小企業銀行背景，未來融合會更融洽，對客戶、員工及股東都是比較好的選擇。永豐金總經理朱士廷也說，雙方在人才、產品及通路都具有「高度互補」，南北據點幾乎沒有重疊。永豐金與京城銀今日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」。永豐金將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%的子公司。雙方董事會今日也通過將於明（2025）年3月3日召開股東臨時會提請股東通過此合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀行亦將在股東臨時會後啟動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金控承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業；針對客戶部分，永豐金證券也將協助客戶匯撥集保帳戶並提供後續的服務。永豐金取得京城銀行100%股權後，將於1年內完成永豐銀與京城銀2家子公司的合併作業。永豐金也強調，合併後員工們的工作權不受影響，不僅會重視員工權益的保障，更將融合兩家銀行的優點，以遍佈台灣的營業據點，提供客戶更完善、更便捷的金融服務。不過，由於之前傳出不少人想娶京城銀，為何最後京城銀選擇永豐金？對此，京城銀總經理姜宏亮今日在證交所重訊記者會上表示，那個都是傳聞，沒有經過證券，但今天與永豐金是真的，雙方董事會都已同意，會選擇永豐金主要是永豐銀行跟京城銀都同樣有中小企業銀行的背景，基於這一點，他相信未來大家在融合部分會更融洽。他說，京城銀行有92%是企業金融業務，都是以中南部的中小企業為主，跟永豐金合併的話，大家對中小企業授信都非常專業，並取得信任，因此，這合併對客戶、員工及股東，他相信都是一個比較好的選擇。永豐金總經理朱士廷則說，有沒有競爭對手他不知道，但這合併案從接觸開始，談了2年多，畢竟彼此還要互相了解，也要知道未來是否能成為一家人，花了很多精神在溝通，不管是人才、據點、產品及通路，雙方真的是「高度互補」，在市場要找到互補性這麼強的對象不多，京城銀確實是併購最好的對象，能互相支援、學習，把股東利益擴到最大，雙方也盡最大誠意在談，「我不曉得有沒有其他家，但在談的過程及現在的結局，應該是好事」。京城銀行屬小而美之社區型中型銀行，營收近9成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，將可運用永豐銀行的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。京城銀行的66家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前3名，南北比例約為4比6，發展更為均衡，具有互補性。