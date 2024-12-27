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▲金秀賢拿下年度藝人，感謝《淚之女王》幕前幕後的所有人。（圖／Weverse）

▲金秀賢拿獎前，曾接受張員瑛的訪問，還在台上高歌，全場藝人都為他鼓掌，但金秀賢卻感到害羞、想逃離現場，所以希望觀眾能忘記這一個橋段。（圖／Weverse）

金秀賢憑藉主演的《淚之女王》獲得2024 AAA（《2024 亞洲明星盛典 Asia Artist Award》）提名，今（27）日晚間獲頒大獎之一的「年度藝人」，台上的他不忘「感謝老婆」金智媛，讓秀彬（白賢祐、洪海仁CP粉絲名）又驚又喜，尖叫掀頂。其實金秀賢今晚已拿走不少獎項，包含「Hot Trend獎」、「Best Artist」等，來到典禮最高潮，他不負眾望拿下「年度藝人」，金秀賢上台致詞表示：「真的、真的、真的非常感謝大家！在此之前，請大家暫時忘記剛才我接受採訪的樣子...我也要感謝熱烈支持的所有粉絲們，真心感謝。」金秀賢很感謝遇到《淚之女王》這作品，也感激觀眾喜歡，「謝謝創造了《淚之女王》的編劇朴智恩，作家我愛你！還有在這1年裡付出無數汗水與努力的張榮佑導演和金熙元導演，您們真的辛苦了。與我一同合作的前輩和後輩們，也非常感謝您們！在拍攝《淚之女王》時，我曾有非常多的煩惱與擔心，所以這次作品中，特別進行了更多的交流與討論，再次感謝導演、編劇以及所有的工作人員，真心謝謝您們。」致詞最後，他當然不忘致謝他的「最佳女主角」洪海仁（金智媛飾演角色），金秀賢表示：「我也將這份榮耀獻給演繹了世界上最棒的洪海仁的金智媛小姐！如果我在這裡忘記提到其他人，我會另外與您們聯絡，今天能與這麼多了不起的人一起度過這麼長的時間，我真的感到非常幸福，希望大家今年也順利收尾，明年新年快樂！謝謝！」