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福爾摩沙夢想家今（27）日晚間在主場迎戰臺北台新戰神，賽事過程充滿挑戰，球隊展現出拚勁與韌性。雖然最終以69:86不敵對手，但從比賽中積累了許多值得回顧與精進的地方，為接下來的賽季做好鋪墊。開局貝奇(Beau Beech)先以三分球為比賽揭開序幕，夢想家簡浩從板凳出發連得五分，將雙方比分維持在一個球權，夢想家以21:23 兩分落後。次節兩隊進入低比分防守戰，雙方命中率都不佳，夢想家單節只攻下15分，半場以8分落後台新戰神。易籃後馬建豪與林俊吉聯手得了五分，雙方失誤呈現低比分防守戰。決勝節雖一度拉近比分，不過未能延續攻勢，夢想家依舊為了把握追分機會，終場就以17分不敵台新戰神。本場賽事本土球員林俊吉貢獻15分、馬建豪貢獻14分、帕奇爾(AJ Pacher)9分、10籃板。賽後，夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示：「今天台新戰神的對抗強度明顯高於我們， 讓我們在戰術執行上遇到很大挑戰，也讓球員在抗壓性方面的表現有待加強，導致了多次失誤。雖然今天在主場輸球，但這場比賽讓我們學到了許多，能運用在未來的比賽中。」