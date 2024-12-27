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日本今（27）日公布2025年度最新稅制改正方針，並預告全新的機場退稅制度將自2026年11月1日起，根據日本財務省最新公告，幾大重點可先掌握。日本官方規劃，新的機場退稅制度定於2026年11月1日正式上路。外國旅客在免稅店家購買商品時，需事先出示護照，並以「含稅價格」付款，這時店家會將旅客購買商品資訊上傳至日本國稅廳，等到機場出境前，在機場稅關由免稅系統確認資料後後，稅關人員才會將退稅金額退還，且購物後須在90天內將免稅品帶離境外。2026年11月1日起的新規中，「消耗品」將停止使用密封半透明袋等特殊包裝，原先化妝品和食物會被歸類在消耗品，衣物類型會被歸類在一般商品，到時將一律視為消耗品。目前50萬日圓（約10萬元新台幣）的購物上限將會取消，購買金條類物品仍會受限；此外，免稅店無須判斷商品是否符合免稅條件，因此不需要再使用額外的免稅包裝，這些將有助於減輕免稅店的行政負擔，並有望提高旅客的便利性並增加消費。另一方面，免稅店以外的地方配送免稅品到海外的「另行配送」措施，在新制規則中也將廢除購買的商品需在機場稅關確認後才能拿回退稅，可能導致遊客須提早更多時間前往機場辦理退稅手續，將導致機場排隊情況湧現，機場將如何處理備受關注。此外，遊客若發現店家有錯誤扣款或多刷商品，因退稅流程已改於機場，後續將很難再回溯更正。