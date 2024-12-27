日本今（27）日公布2025年度最新稅制改正方針，並預告全新的機場退稅制度將自2026年11月1日起，根據日本財務省最新公告，幾大重點可先掌握。
新制開始時間
日本官方規劃，新的機場退稅制度定於2026年11月1日正式上路。
退稅流程改先付後退
外國旅客在免稅店家購買商品時，需事先出示護照，並以「含稅價格」付款，這時店家會將旅客購買商品資訊上傳至日本國稅廳，等到機場出境前，在機場稅關由免稅系統確認資料後後，稅關人員才會將退稅金額退還，且購物後須在90天內將免稅品帶離境外。
新制規則中還有何改變？
2026年11月1日起的新規中，「消耗品」將停止使用密封半透明袋等特殊包裝，原先化妝品和食物會被歸類在消耗品，衣物類型會被歸類在一般商品，到時將一律視為消耗品。
目前50萬日圓（約10萬元新台幣）的購物上限將會取消，購買金條類物品仍會受限；此外，免稅店無須判斷商品是否符合免稅條件，因此不需要再使用額外的免稅包裝，這些將有助於減輕免稅店的行政負擔，並有望提高旅客的便利性並增加消費。
另一方面，免稅店以外的地方配送免稅品到海外的「另行配送」措施，在新制規則中也將廢除
新制可能造成什麼麻煩？
購買的商品需在機場稅關確認後才能拿回退稅，可能導致遊客須提早更多時間前往機場辦理退稅手續，將導致機場排隊情況湧現，機場將如何處理備受關注。
此外，遊客若發現店家有錯誤扣款或多刷商品，因退稅流程已改於機場，後續將很難再回溯更正。
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日本官方規劃，新的機場退稅制度定於2026年11月1日正式上路。
退稅流程改先付後退
外國旅客在免稅店家購買商品時，需事先出示護照，並以「含稅價格」付款，這時店家會將旅客購買商品資訊上傳至日本國稅廳，等到機場出境前，在機場稅關由免稅系統確認資料後後，稅關人員才會將退稅金額退還，且購物後須在90天內將免稅品帶離境外。
新制規則中還有何改變？
2026年11月1日起的新規中，「消耗品」將停止使用密封半透明袋等特殊包裝，原先化妝品和食物會被歸類在消耗品，衣物類型會被歸類在一般商品，到時將一律視為消耗品。
目前50萬日圓（約10萬元新台幣）的購物上限將會取消，購買金條類物品仍會受限；此外，免稅店無須判斷商品是否符合免稅條件，因此不需要再使用額外的免稅包裝，這些將有助於減輕免稅店的行政負擔，並有望提高旅客的便利性並增加消費。
另一方面，免稅店以外的地方配送免稅品到海外的「另行配送」措施，在新制規則中也將廢除
新制可能造成什麼麻煩？
購買的商品需在機場稅關確認後才能拿回退稅，可能導致遊客須提早更多時間前往機場辦理退稅手續，將導致機場排隊情況湧現，機場將如何處理備受關注。
此外，遊客若發現店家有錯誤扣款或多刷商品，因退稅流程已改於機場，後續將很難再回溯更正。