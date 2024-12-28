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永豐金控與京城銀行今（27）日晚間召開合併重訊記者會，宣布永豐金將以「現金加上普通股股權」，合計每股約53.89元的價格，將京城銀行納入持股100%的子公司，交易總價達599億元。永豐金總經理朱士廷表示，此案不影響明年股利政策，京城銀員工全數留任3年。至於京城銀兩大股東京城建設董事長蔡天贊家族及京城銀董事長戴誠志，據他了解，都不會進永豐金董事會。永豐金與京城銀今日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」。永豐金將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%的子公司。雙方董事會今日也通過將於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東通過此合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。而永豐金取得京城銀行100%股權後，也將於1年內完成永豐銀與京城銀2家子公司的合併作業。至於京城銀員工權益保障部分，永豐金總經理朱士廷表示，京城銀的員工全數留用3年，證券子公司將進行清算作業，永豐金將協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業，針對客戶部分，永豐金證券也將協助客戶匯撥集保帳戶並提供後續的服務。在京城銀的租賃子公司部分，在京城銀股臨會後將辦理標售作業，京城銀國際租賃的員工將由得標者處理。朱士廷還強調，由於京城銀跟永豐銀行南北據點重疊性很低，一定會盡全力希望主管及員工留下來，因為這對雙方來說都是最有利，在談合併過程中，京城銀也對員工安置計劃，包括主管機關也都非常重視，因此，永豐金也會會提留任計劃及留任獎金，會盡最大誠意做這件事。此外，據了解，目前京城銀大股東、京城建設董事長蔡天贊家族，持股約3成多，京城銀董事長戴誠志則持股約1成，合計握有京城銀4成多股權，市場也好奇永豐金以一半現金及一半股票合併京城銀後，京城銀2大股東未來動向，會不會進入永豐金董事會？對此，京城銀總經理姜宏亮表示，他不能代表京城銀兩大股東發言，但2大股東有提到，與永豐金合併是懷著嫁女兒心情，非常不捨，尤其京城蔡家進來快20年，女兒長大了，要幫女兒找到好夫家，而夫家首選就是永豐金，2位股東跟他提到這件事，也相信2大股東在合併後也會繼續持有永豐金股票。據悉，兩家公司今晚在證交所召開合併記者會同時，京城銀董事長戴誠志也同步透過視訊向員工說明併購案，來安定人心。至於合併後，京城銀2大股東持股變化，永豐金財務長許如玫表示，雙方股權轉換後，原京城銀股權將占永豐金股權的9.15%。朱士廷則說，就他理解，京城銀兩位大股東都不會進入永豐金董事會，但他們對永豐金經營很有信心，會持續持有永豐金股票，但相信不會進入永豐金董事會。