我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週日清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，將普遍出現攝氏7度至11度低溫。（圖／中央氣象署提供）

▲下週二（31日）跨年夜有另一波東北季風增強，入夜後偏涼。（圖／中央氣象署提供）

今（28日）到週日清晨是這波強烈冷氣團影響最劇烈時間，白天北臺灣持續寒冷，越晚越冷，入夜跌破攝氏10度，體感溫度最低下探2度，週日白天起回溫，一直到下週二（31日）新一波東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，《NOWnews》整理「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看。強烈大陸冷氣團影響，最低溫在今晚到週日（28日）清晨，今日各地越晚越冷，入夜後臺南以北及宜蘭將出現10到11度的低溫，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，高屏及花東也只有12、13度。根據中央氣象署縣市預報指出，今桃園體感溫度下探6度；新竹市體感溫下探4度；最冷的離島連江縣體感溫剩2度；新北市體感溫剩8度；台北市體感溫度最低9度，請做好保暖的工作。28日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；馬祖為「紅色警示」等級。週日清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，將普遍出現攝氏7度至11度低溫。週日白天開始冷氣團減弱，氣溫回升，中南部日夜溫差大。週日、下週一環境水氣少，各地為多雲到晴，僅東半部零星短暫雨。下週二（31日）跨年夜有另一波東北季風增強，入夜後偏涼，北部、東北部轉涼，中部以北、東北部低溫約13、14度，南部及花東地區約15至18度，外出活動可加件外套以免著涼。下週三（元旦）至下週五受到東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲。尤其下週四、下週五南部地區因南方水氣北移有零星短暫雨。