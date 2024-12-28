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▲首位在醫學系發起封殺的網友，將該班級的全體照直接PO出來，以學測面試威脅。（圖／翻攝自Threads）

▲該班級其中一名學生的母親緊急辦帳號，在該串文下方留言，自己的兒子完全沒有參與這件事，不曉得為何自己會被張貼在網路上。（圖／翻攝自Threads）

麥當勞近期遭遇抵制潮，一名17歲少女在麥當勞打工期間遭主管侵犯最終輕生，引來社會關注、不滿。而近日一群高中生揪團吃麥當勞，並在社群上開心地曬出合照，燃起大量網友怒火，還有人直接曬出該班全班級照，讓無辜的其他學生也被肉搜、攻擊，其中一名學生的母親緊急辦帳號，出面求撤照：「當您因為覺得學生的行為傷到了被害者時，您的行為，也同樣傷害並霸凌了我的小孩。」一名該高中班級學生26日在Threads上發文，曬出多人拿著麥當勞的合照寫下「XX高中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖，甚至還有醫學系、牙醫系、金融相關人士出面放話，要讓這些未來考學測的學生，在大學或工作面試時難以順利錄取。而首位在醫學系發起封殺的網友，將該班級的全體班級照直接PO出來，「好啊，學弟還沒學測是吧，學測面試你就不要面到我們家醫學系喔，你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任嘍～也傳送給我其他間醫院的中生代主治醫師們了。」還嗆人品不好，不配為醫者，，湧入大量鄉民肉搜、留言攻擊。對此，該班級其中一名學生的母親緊急辦帳號，在該串文下方留言，，學生們都沒想到事情會鬧成這樣，尤其這是少數學生的行為，讓旁人看了也氣憤。但原PO不知道是誰貼文，還任意截圖散布全體學生的照片，讓母親相當憤怒，、「當您因為覺得學生的行為傷到了被害者時，您的行為，也同樣傷害並霸凌了我的小孩」。兒子的大頭照莫名被公開在網路上，且底下留言滿滿攻擊謾罵，原PO發文時根本沒有想到會傷害到無辜的人，讓母親直言「一個未成年的孩子，您確定他看到了能承受？事實是他真的都看到了」，作為家長只能盡力保護他，因此請求原PO刪除照片，原PO事後將該張照片刪除，卻又發文表示，許多家長到他的文章下方不滿自己的孩子沒參與，還被PO出長相，但照片本來就是公開的，「一鍋老鼠屎壞了一鍋粥，現在此班同學在大眾眼裡就是如此不堪。，否則老鼠屎不撈起來，不要期待大眾有辦法對該班級有什麼好觀感。」而多數網友們都不支持原PO做法，「最好笑的是沒查明事實，就想想用別人的升學機會來威脅人 」、、「網路霸凌未成年，你也是醫學系老鼠屎」。