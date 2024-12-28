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▲Burnes最後會簽下多大張合約，各界都在等待。（圖／美聯社／達志影像）

▲Alonso與老東家大都會談薪陷入僵局。（圖／美聯社／達志影像）

▲佐佐木朗希擁有最頂級天賦，但仍須證明耐戰性。（圖／美聯社／達志影像）

隨著Juan Soto、 Blake Snell、Max Fried與Cody Bellinger等巨星陸續確定下家，自由市場爭奪戰範圍縮小，外界焦點逐漸放在幾位仍待價而沽的球星身上，本篇文章就要來點評截至今(28)日為止，自由市場還剩下哪幾位大咖球星。Burnes是是目前自由市場剩餘最大咖先發投手，有關他的簽約消息滿天飛，但卻直到現在還未確定。Burnes經紀團隊、波拉斯集團負責人Scott Boras前段時間喊價一紙至少2.45億美元（約合新台幣80億）複數年合約，目前傳出巨人、藍鳥與Burnes原東家金鶯三隊仍積極協商，期望簽下這位2021年勇奪賽揚獎的強投。Bregman生涯至今9年都待在太空人，期間為球隊打了1111場比賽，並抱回2座冠軍，Bregman個人曾入選過2次明星賽，生涯OPS+高達132，為聯盟頂級三壘手，近期與太空人談薪陷入僵局，幾乎確定離開老東家，消息一出是否影響其身價，仍待持續觀察。「北極熊」Pete Alonso為實力與人氣兼具球星，新人年便敲出53發全壘打技驚四座，扣掉疫情縮水賽季，其餘四年累積157轟，長年穩定的長打能力與耐戰性，搭配30歲仍處巔峰年紀，是各隊想補強中心打線的首選。Teoscar Hernández 2024年身披道奇球衣，生涯首度嚐到世界冠軍滋味，賽季中與大谷翔平有趣互動也讓他爆紅，被球迷稱作「西語老師」，由於季前僅與道奇簽下打工性質的一年短約，32歲的Hernández直到目前仍在等待滿意的複數年合約，相信今年大賽經歷已經為他的履歷添增更多價值。金鶯巨砲Anthony Santander堪稱全聯盟最低調球星，自2022年站穩球隊外野先發席位後，近三年單季全壘打數為33、28、44，尤其本季大幅降低被三振率，全壘打、打點、保送都創下生涯最佳表現，讓他獲得銀棒獎與首度入選明星賽肯定，根據報導，各隊主要考量點在於擔心逢高買進，但過去3年成績足以為其穩定性背書。如果想在自由市場補強牛棚戰力，Tanner Scott是目前剩餘最大咖投手，尤其他還具備左投稀缺性。Scott自2021年起單季出賽至少62場，近2年為馬林魚、教士貢獻多達150局情況下，還繳出頂級身手，Scott現階段仍未找到工作，最大問題是要價太高，但相信直到春訓前，這位從工作馬蛻變成頂級左手牛的30歲球星，依舊會是各隊積極探詢的對象。要說近10年大聯盟最強投手，肯定會出現Max Scherzer的名字。作為一代名投，Scherzer如噴射般的投球姿勢，於近3年開始侵蝕健康，數度因為右肩膀疲勞缺陣，成績亦有退化跡象，本季僅投43.1局，為職業生涯16年來最少，剛走完3年1億3000萬美元大約的Scherzer，比起計較下一份合約金額，更希望向各隊證明調整投球機制後的他已經健康無虞。上述球星各自在大聯盟擁有過一段輝煌歲月，但論受到的關注度，全都比不上在大聯盟一球未投、年僅23歲的佐佐木朗希。自宣布提前透過入札制度挑戰大聯盟後，佐佐木朗希吸引超過半數球隊注意，「朗希爭奪戰」與隨之而起的謠言，成為現今自由市場最熱門話題。