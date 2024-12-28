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▲身為4次總冠軍得主、2次年度MVP、2次得分王和10次全明星球員，Curry如今就算退役也是史上最偉大的球星之一。圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry需要更多的隊友支援。（圖／美聯社／達志影像）

36歲的Stephen Curry已經進入NBA生涯的第16個賽季，但即使他的職業生涯似乎進入尾聲，他對奪冠的渴望依然強烈如初。近期在接受ESPN訪問時，他坦承生涯的終點確實就在前方了，他展現出利用自己最後巔峰爭取進入最後奪冠之窗的緊迫感，但勇士管理層的藍圖有和他們當家球星的想法一致嗎？在面對ESPN記者Malika Andrews的採訪時，Curry分享自己對於生涯目前這個階段和球隊現況的想法，「我認為，該接受並承認（生涯）終點就在前方，不論那會是在什麼時候。這麼做只是為了讓自己更享受當下發生的事情。但我認為，越多談論和承認這件事，反而能讓當下的緊迫感進一步提升。」「是的，我和Draymond（Green）處於我們的巔峰期，但我們需要以不同的方式來思考比賽。如果無法取勝，那要怎麼解決問題？ 我只剩下有限的時間，我想極力贏得比賽。對我有幫助的事情，也對我們整個團隊有幫助。所以，這是一個有趣的話題，人們問『答案是什麼？』我們也在努力找出答案。」Curry如此說道。勇士目前名列西區第8，他們季初一度與12勝3敗高居西區第一，但這樣的勢頭沒有延續太久，最近13戰他們僅有3勝10負，Dennis Schroder的交易似乎還沒有看到效果。身為4次總冠軍得主、2次年度MVP、2次得分王和10次全明星球員，Curry如今就算退役也是史上最偉大的球星之一。但勇士能不能幫助他拿下第5冠？如今看起來，這支球隊似乎缺乏冠軍競爭力。管理層從未完全放棄「雙向計畫」，在圍繞Curry和Green打造冠軍球隊時，他們也在為Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski和Moses Moody等年輕球員布局。然而，這些年輕球員的表現仍相當不穩定，這是球隊上賽季在附加賽中落敗的原因之一，若不改變，本賽季也可能面臨相同的結局。在2月交易截止日之前，勇士最大的問題在於管理層是否能對Curry提到的緊迫感作出回應。或許這會促使他們用年輕球員或選秀權來交易，換取能立即為季後賽做出貢獻的老將；又或者，球隊將保持現狀，希望Curry能在季後賽關鍵時刻接管比賽。此前，另一名ESPN記者Shams Charania在《NBA Today》節目中透露，勇士管理層正在尋找一位能與Curry和Green搭檔，又能在未來接班的明星球員。但得到這樣一名球員從來不是會是易事。