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根據《紐約郵報》記者Jon Heyman最新消息，前洋基明星二壘手Gleyber Torres確定離開待了7年的紐約，與底特律老虎達成簽約協議，以1年1500萬美元合約轉戰汽車之城。Torres在2013年以國際自由球員身份正式挑戰大聯盟，並於2018年初登大聯盟。Torres生涯可謂「出道即巔峰」，菜鳥年便以24轟表現入選明星賽，隔年更打出代表作，整季出賽144場，繳出38轟、90分打點成績單，除再度入選明星賽外，更成為洋基期待的看板球星。可惜Torres在第三年陷入傷勢，表現大低潮，後續幾年再找不回昔日身手，且Torres守備一直是其最大罩門，本季以二壘手身份出賽153場，守備率僅0.969，發生18次失誤為全大聯盟二壘手最多。儘管已累積7年大聯盟年資，但Torres目前僅28歲，年齡仍舊是其優勢，本季成為自由球員的他，於11月中旬換掉社群照片並取消關注洋基官方帳號，已看出離隊端倪，稍早也確定跟老虎簽約，離開待了7年的老東家洋基。老虎本季以86勝76負、美聯外卡第3種子之姿重返相隔10年的季後賽戰場，有鑑於打出成功賽季，休賽季罕見當起買家，以1年1500萬美元延攬Torres，目的無疑是補強內野進攻火力，Torres預計在新球季扛下先發二壘手重任。