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▲華山町餐酒館推出憑台北市舉辦的12月份演唱會門票票根，不分平假日於午餐、晚餐時段內用消費享85折。（圖／華山町餐酒館提供）

▲姓名跟張惠妹同音者，到「豐FOOD海陸百匯」將可免費吃平假日任一餐期。（圖／取自豐FOOD官網）

▲舞古賀MINI鍋物即日起供應「香麻綠環聖誕鍋」，並推出只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋，可免費獲贈一份日式昆布鍋。（圖／舞古賀提供）

▲樂天小香港等三品牌將推出飲品買一送一活動。（圖／取自樂天小香港臉書）

▲「阿密·特調」限定5天有買一送一優惠。（圖／COZY TEA御私藏提供）

▲12月31日前憑演唱會門票，到國聯大飯店的北馥樓中餐廳、板石Lounge & Bar單點餐食，享有88折優惠。（圖／國聯大飯店提供）

張惠妹大巨蛋演唱會於上週完成超炸演唱2場後，今（28）日迎來最後3場，為了搶阿妹演唱會商機，多家餐飲品牌都推出優惠，舞古賀MINI鍋物限定11天推出只要秀出張惠妹演唱會門票，點「香麻綠環聖誕鍋」獲贈一份日式昆布鍋，等於買一送一。另外手搖飲品牌COZY TEA御私藏、樂天餐飲集團三品牌也推出飲品買一送一。《NOWnews今日新聞》整理共10家餐飲品牌的優惠資訊一次看。即日起至2024年12月31日止，凡憑任一場於台北市舉辦的12月份演唱會門票票根，不分平假日於午餐、晚餐時段內用消費享85折優惠(需另計一成服務費)，可點用多款主食如披薩、燉飯、義大利麵等，也有許多中式與西式的創意碰撞。華山町餐酒館更有獨立包廂KTV，平日週一至週四5人成行，唱飲饗樂價每位666元+10%，盡享歡唱3小時還可折抵餐飲消費，若週五至週日假日歡唱每位也只需999元+10%。平日使用包廂KTV總低消須達3,000元、假日需達4,500元推出兩項優惠，首先是姓名與「張惠妹」同音者，即日起至12月31日「平假日任一餐期吃到飽免費」，限兌換一次。或者憑演唱會門票或姓名與「惠妹」二字同音者，即日起至12月31日，平假日全餐期招待龍蝦料理一份。位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物，推出「香麻綠環聖誕鍋」，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，帶出聖誕氣氛。推出即日起～12月31日內只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋（原價288元），可免費獲贈一份價值198元日式昆布鍋，等於買一送一，每張票限購一組，每天限量20組，午晚餐各10組。樂天餐飲集團推出飲料買一送一，且集團旗下三大品牌全門店適用，12月28日、29日、31日演唱會當日出示張惠妹《2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會》門票，即享門市指定飲品買一送一。優惠說明如下：：常銷飲料「洛神烏梅」或「馬蹄竹蔗水」買一送一，可混搭以上兩款飲品，限內用、贈送品項需收服務費。：「冰鎮酸梅汁」買一送一，內用外帶不限、贈送品項需收服務費。：「港式凍檸茶」買一送一，內用外帶不限、贈送品項需收服務費。而位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏，也順勢推出精心調配的莓果口味茶飲新品「阿密·特調」，只在阿妹演唱會舉辦的五天販售，同時推出好康活動，歌迷只要憑演唱會門票購買阿密·特調可享買一送一，並贈送阿妹應援貼紙一張。「阿密·特調」是以莓果青茶為基底，再加入滑Q香甜的荔枝凍，頂端還有一層綿密細緻的草莓奶蓋，整體口感豐富散發莓果香，每杯售價90元，僅在COZY TEA御私藏大巨蛋店獨家販售，限定販售日期12月28、29、31日，歌迷出示阿妹大巨蛋演唱會門票購買「阿密·特調」即可享買一送一（售完為止），並獲贈一張阿妹應援貼紙，數量有限。位在大巨蛋對面的國聯大飯店，館內的北馥樓中餐廳、板石Lounge & Bar推出單點用餐，憑演唱會門票享88折優惠，優惠至2024年12月30日。板石Lounge & Bar提供冠軍牛肉麵、蟹粉拌麵、蔥開煨麵等單點麵食選項；北馥樓則供應市面少見的兩面黃、百頁包肉、清燉獅子頭，以及招牌的砂鍋醃篤鮮、東坡肉等道地上海菜，適合三五好友在演唱會前先飽餐一頓，單點每份260元+10%。橘焱胡同旗下「BHC炸雞」與「星胡同」同步於演唱會五天包含12月28、29、31日，推出優惠。BHC炸雞將有憑張惠妹演唱會門票，可享指定飲品買一送一。星胡同也是憑張惠妹演唱會門票，12月31日以前都享有套餐免費升級「日本A5和牛板腱牛排」優惠。▲BHC炸雞也推出憑張惠妹演唱會門票，享有指定飲品買一送一優惠。（圖／記者葉盛耀攝）