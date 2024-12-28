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▲大谷翔平魅力也日本颳起旋風。（圖／記者廖聿偉攝）

2024年MLB賽季充滿了無數驚喜與歷史性瞬間，球迷見證了多場令人屏息的比賽、突破性的球員表現，以及一些無法預料的場上情況。辛辛那提紅人隊投手Hunter Greene在對陣匹茲堡海盜隊的一場比賽中上演了一個令人印象深刻的瞬間。比賽開局後，他投出第一球便突然轉身嘔吐。然而，在短暫調整後，他選擇繼續比賽，並完成了4局的投球表現。這是他本季第二次在場上發生類似情況，展現了他堅韌的比賽精神。MLB持續將比賽帶到獨特的地點，今年6月20日，聖路易紅雀隊與舊金山巨人隊在歷史悠久的Rickwood Field進行了一場特殊比賽。這座球場曾是伯明翰黑男爵隊的主場，是美國最古老的棒球場。比賽不僅展現了歷史情懷，還迎來了AL/NL史上首次全黑人裁判組的執法，向黑人聯盟致以敬意。紐約洋基隊的明星球員Aaron Judge在世界大賽第5場比賽中出現了一次關鍵失誤。在比賽第五局，Judge在外野錯過了一次看似簡單的接球，讓洛杉磯道奇隊抓住機會，從0:5的落後中扭轉局勢。道奇最終以7:6贏下比賽，為奪冠鋪平道路。洛杉磯道奇隊的一壘手Freddie Freeman在世界大賽第1場以一支再見滿貫全壘打震撼全場。當時道奇落後一分，壘上滿壘，Freeman的致勝一擊逆轉比賽，並為整個系列賽奠定基調。道奇隊之後以4勝1拜，擊潰洋基隊，奪得世界大賽冠軍。本季最無法忘懷的時刻當屬大谷翔平的歷史性表現。