我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思整個人癱軟在輪椅上，脖子還要助理幫忙扶住。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思微博不明原因被鎖定，帳號內容全消失。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思近年積極減肥，身材變得相當纖細。（圖／趙露思微博）

▲工作室聲明表示趙露思將暫停所有工作，全面調養身體。（圖／趙露思IG）

26歲中國女星趙露思近日忙著拍攝電視劇《戀人》，想不到昨（27）日微博卻流出她坐輪椅、癱軟送醫的畫面，更有八卦博主爆料，趙露思得的是「神經系統方面的疾病」，目前無法說話及行走，狀態非常差，還一度進了急診室。目前趙露思工作室也發文回應趙露思正在休養中，而趙露思擁有近3000萬粉絲的微博帳號則突然被消失了。昨日開始微博上陸續出現趙露思住院的討論，更有網友曝光她癱坐在輪椅上，被推去治療的畫面；只見趙露思神情憔悴被工作人員用圍巾、毛毯蓋住，狀態非常不對勁。隨後工作日也發文表示趙露思18日身體不適，「已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。」粉絲想打探趙露思身體狀況，卻發現她高達3000萬粉絲的微博消失了。八卦博主「八圈李元芳」則表示，趙露思罹患的是神經系統疾病，她現在無法說話、走不了路，健康狀況亮紅燈。而所謂神經系統疾病，據了解，包括腦血管、週期性麻痺、肌肉營養不良等問題，目前無法確定趙露思是出現哪些症狀。趙露思生病消息曝光後，粉絲紛紛砲轟她的經紀公司及《戀人》劇組過度壓榨她。根據趙露思工作室的聲明，她接演《戀人》之後付出了巨大的心力，雖然沒有具體的描述細節，但粉絲提到趙露思拍戲期間一度要吸純氧，甚至無法錄影，結果隔天還是繼續被安排工作，推測趙露思就是這樣累倒的。而目前身高161公分的趙露思，體重不到40公斤，簡直就是紙片人；粉絲認為經紀公司並未阻止趙露思過度減肥，事發後也只表示趙露思為「突發身體不適」，有卸責的可能，只盼趙露思能早日康復。趙露思女士確認出演《戀人》項目阮妤一角後，進行了積極的前期準備工作，並履行合約宗旨，按照規定時間參與了劇組圍讀、定妝、拍攝等工作。拍攝期內趙露思女士為此付出了大量的時間與精力。18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。一直以來，趙露思女士秉持著演員的初心，珍惜每一次演出的機會，用心對待每一部作品。接下來我方將以趙露思女士的身體健康為首要考慮，暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒。