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台北地檢署偵結起訴民眾黨主席柯文哲，涉京華城容積及政治獻金弊案，被羈押近4個月後，遭檢方依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴，求刑合計28年6月，後又經移審台北地院，於27日凌晨裁定5人交保並限制住居，北檢不服而對除彭振聲以外4人提出抗告。有新加坡媒體分析認為，雖然這一發展或許標誌著柯文哲的政治生命有所延長，但最終能否起死回生，還是要看其造化。根據《聯合早報》報導，很多人原本以為，柯文哲的政治生命會因京華城等案而宣告終結，沒想到經過4個月的調查，北檢厚達160多頁的起訴書，並無讓柯文哲「一槍斃命」的證據，反而落了個羅織罪名之嫌。北檢「上窮碧落下黃泉」，兵分多路搜索、約談眾多證人的結果，並沒有查出柯文哲收受沈慶京1500萬元的時間和地點，也無金錢流向，僅憑EXCEL檔案就求處15年重刑，相當荒謬。分析指出，北檢在起訴書中，寫了不少與京華城等案無關的資料，包括柯文哲習慣自稱「朕」、「傅冬菊計畫」等，引發民眾黨批評，指控北檢意在摧毀柯文哲人設、謀殺柯文哲人格，更痛批北檢違反偵查不公開原則，還經常透過親綠媒體釋出不實訊息，認為柯文哲這次的牢獄之災，縱有部分原因是能力不足，但更多則是大選後遺症，是柯文哲及民眾黨在短期內迅速膨脹，卻又缺乏真正懂政治、財務的人，無法妥善處理又所託非人，造成今天的下場。不過，報導提到，有關圖利京華城提高容積率的部分，柯文哲倒未必能完全脫身，此外，政治獻金申報不實已使他誠信受損，標榜的科學理性務實等原則也大打折扣，讓不少「小草」失望離去。然而，出於對當局追殺、北檢證據不夠充分，媒體涉嫌抹黑造謠的質疑，刺激部分「小草」回歸，也延長柯文哲及民眾黨的政治生命。報導最後總結，對柯文哲而言，眼前的京華城等案，從起訴到判決、定讞，少說是數年漫漫長路，遑論北檢在起訴書留下伏筆，還有「其他」案件待辦，柯文哲能否起死回生，端視其造化。