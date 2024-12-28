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▲焦凡凡（右）昨日與婁峻碩（左）登記結婚，直呼婁峻碩是「命中註定的你」。（圖／焦凡凡IG）

愛情長跑8年的饒舌歌手婁峻碩與女星焦凡凡終於在昨（27）日正式登記結婚，焦凡凡除了分享婚紗照，深夜也發文感謝婁峻碩的付出；她自爆在交往期間，自己曾提出至少1000次分手，但兩人從未真的分開過；謝謝婁峻碩的耐心、包容，把對愛情不太自信的她拼齊。焦凡凡也甜蜜告白老公：「與其說謝謝你娶我，要謝謝的是最好版本的自己，相信值得嫁給命中註定的你」。焦凡凡婚後首度發聲，她在社群貼文對老公婁峻碩喊話：「好在我們從來都沒有分手過…即便曾經白目到提過至少1000遍要分手的氣話，你從沒答應，也沒有生氣」，焦凡凡說婁峻碩每次都很有耐心，也很相信她，「把本來對愛情不太自信不太完整的我拼齊」。焦凡凡也表示，「與其說謝謝你娶我，要謝謝的是最好版本的自己，相信值得嫁給命中註定的你。」焦凡凡更對廣大女孩們喊話：「絕對要很愛自己，而且相信自己值得，就會遇到比你更在乎『妳有沒有愛自己』的另一半，那是靈魂在跟你對話，告訴妳他就是最好的伴侶。」她說自己因為第1000次的氣話後，決定不再猶豫、不再測試，和婁峻碩攜手踏入人生下個階段：「此刻我相信你，也相信了愛情，相信我們的婚姻」。貼文曝光後粉絲也紛紛湧入留言，祝福兩人：「看完要噴眼淚了，恭喜你們」、「凡凡找到一個很愛很愛你的人，真的是太好了」、「靈魂伴侶，太幸福了」、「凡凡，善良美麗的妳值得擁有一切最好的！」、「這世界上還是有如此浪漫的愛情」。