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▲蔡尚樺曬出信箱截圖，表示自己一天會收到幾十封遭盜用的通知信。（圖／蔡尚樺IG）

▲蔡尚樺外型甜美、形象正面，是演藝圈中的高學歷美女。（圖／蔡尚樺臉書）

美女主持人蔡尚樺昨（27）日晚間在IG限時動態發文，曬出自己的電子信箱截圖，表示她一天收到了十幾封「數發部通知我被冒用的信」，這樣的情況讓蔡尚樺憤怒直呼：「詐騙也太猖獗太誇張了吧！」而她疑似被詐騙集團盯上、惡意冒用帳號，蔡尚樺也呼籲粉絲有看到就幫忙檢舉，不要讓無辜的人上當受騙。蔡尚樺外型亮麗、談吐出眾，如此正面的形象似乎被詐騙集團盯上，她昨日就在IG限時動態發文，表示自己一天會收到十幾封數發部的來信，通知她被冒用一事。此情況讓蔡尚樺傻眼，認為詐騙集團實在是太猖獗、太誇張了；蔡尚樺也對粉絲喊話：「有藍勾勾才是本人，其他拜託大家幫忙檢舉，不要讓無辜者上當受騙」。根據蔡尚樺截圖畫面可看到，有的是數發部網路詐騙通報查詢網的來信，有的是反詐騙工作小組，應是有假帳號用她的名字、照片操作詐騙。其實這種類似手法不少藝人也都受害過，名字、照片被移花接木拿去代言某個根本沒見過的商品，或是架設網站誘拐粉絲上當。而現年35歲的蔡尚樺畢業於政大法律系、經濟系，還是台大商學研究所碩士，是演藝圈中的高學歷美女。過去作為新聞主播出身的她，轉戰娛樂圈後成績也相當亮眼，主持《全民星攻略》、《全明星運動會》都有不錯表現，更曾拿下金鐘益智及實境節目主持人獎。近日尾牙季到來，蔡尚樺也頻頻受邀擔任尾牙主持人，顯然正面形象深植人心，才成了詐騙集團冒名目標。