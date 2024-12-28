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本季效力紐約洋基的明星二壘手「托天子」Gleyber Torres，在季後成為自由球員，在今根據《紐約郵報》記者Jon Heyman透露，「Torres與底特律老虎達成一份1年1500萬美元（約新台幣4.9億）的合約」，老虎球團也在今證實此消息，預計將成為球隊先發二壘手。Torres於2013年加入芝加哥小熊，在2016年透過交易轉隊至洋基，順利於2018年登上大聯盟，首年便繳出24轟的表現，2019年時更是打出生涯年，整季掃出38轟、90分打點、打擊率為0.278，且在2018與2019年都入選明星賽。洋基會放走Torres主要有兩個原因，Torres對於外角球進攻低於聯盟平均值，其二為他的防守能力也低於聯盟平均值，《CBS Sports》就分析，「這份合約跟外界預期的一樣，是一份短約，Torres勢必得借著這份合約證明自己的價值，並在下季結束進到自由市場，尋求生涯大約。」Torres在過去7個球季2度入選全明星，有 112 OPS+ 和 16.1 WAR。2019年時以22歲年紀成為洋基隊主力游擊手，在144場比賽中擊出38支全壘打，獲得球迷封他為「托天王」。但今年的表現令人失望，本季創下生涯第2低的OPS+，是洋基放棄他的主因，但由於只有28歲的年紀，仍排名自由市場第21名，