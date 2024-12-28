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洛杉磯道奇與Teoscar Hernandez在歷經近2個月的談判僵局，在今雙方達成共識，根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，「道奇與Hernandez達成一份3年6600萬美元（約新台幣21億）的合約」，其中日前將道奇移除在自己社交媒體自介的Hernandez，也在今於社群平台發文表示，「I’m back」。有關合約細節，記者Passan表示，「這份合約總值3年6600萬美元，其中這份合約包括第4年選擇權，合約中包括2300萬美元的簽約金，與2300萬美元（約新台幣7.5億）為延遲付款。」現年32歲的Hernandez在今年可說是打出生涯年，出賽154場繳出33轟、貢獻99分打點、打擊率為0.272，貢獻99分打點，整體攻擊指數為0.840，本季除了入選明星賽，還一舉拿下全壘打大賽冠軍。Hernandez在今年也隨著道奇闖進季後賽，並一舉隨隊拿下世界大賽冠軍，季後賽貢獻3轟、12分打點，打擊率為0.250，在季末個人獎項公佈時，成功收下生涯第3座銀棒獎。