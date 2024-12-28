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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案，從9月5日被羈押，檢方26日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。經移審台北地院審理，經6個小時以上檢辯攻防，昨日凌晨裁定涉案5人交保，並限制住居。北市議員應曉薇最後才完成交保，傳出疑有雙重國籍。對此，民進黨市議員林亮君今（28）日表示，應曉薇欺騙選民，應吐出這14年來，近3,000萬的議員薪水。林亮君表示，昨天有媒體指出應曉薇繳完保釋金後，法院進行限制出境出海作業，移民署回報應曉薇有第二國護照，遲至下午4點才作業完畢，法官要求應曉薇下週二將第二本護照帶至法院開庭。依照國籍法，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍。如報導為真，應曉薇14年議員生涯都在騙，欺騙中正萬華的選民。林亮君指出，應曉薇其實曾經改名，原名為「應秀萍」。她在2010年參選議員時，已經改名為應曉薇。這次交保辦理限制出境作業，移民署發現她有第二國護照，護照裡的姓名很可能就是原名「應秀萍 YING SHIU PING」。2008年，國民黨前立委李慶安遭媒體爆出擁有雙重國籍，後來遭到中選會判定當選無效，失去立委資格。李慶安還一度否認有美國籍，並稱美國公民如任他國公職，國籍會被動失效，後來遭到美方打臉。當年李慶安雙重國籍案鬧得這麼大，應曉薇不可能不知道，恐怕當時她就以這種心存僥倖、好處我都要的心態參選市議員。林亮君痛批，這些國民黨民代目無法紀、隱匿雙重國籍，在台灣好處拿盡，卻抱著外國護照避險。不願對國家效忠，也不願恪守法治，「政治詐騙集團可惡啊！侵蝕台灣的政治！」林亮君提醒，除了得面對違背職務收受賄賂罪及洗錢罪兩條罪名，遭北檢起訴求刑16年6月外，現在應曉薇（應秀萍）得先面對雙重國籍，當選無效，失去議員資格的問題。應曉薇這14年來，近3,000萬的議員薪水應該要全數吐出，納稅人的辛苦錢一毛都不應該給這種欺騙選民的民代。