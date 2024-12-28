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沙加緬度國王在本季才與主帥Mike Brown達成3年年均薪資850萬美元的合約，但本季至今僅打出13勝、18敗，西區戰績第12的成績，且球隊目前正深陷5連敗的泥沼中。在今根據《ESPN》記者Shams Charania指出，「國王開除總教練Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。」國王在今年6月時才與Brown達成延長續約，原本預期將執教到2027年夏天，但在本季引進明星鋒線DeMarr DeRozan後戰績不進反退，國王最終選擇開除這位幫助球隊終結季後賽荒的總教練。現年54歲的Brown是在2022年5月成為國王主帥，首季就帶領球隊打出5成勝率，並終結球隊17年來為闖入季後賽的窘境，更一舉拿下22-23賽季的年度總教練。在去年球季雖然僅拿下西區第9，但也帶領球隊打出5成勝率的賽季，可惜在附加賽不敵紐奧良鵜鶘。雖然國王在開季打出8勝、6敗的成績，但隨後17場比賽中輸掉12場比賽，包括近期吞下5連敗，隨著戰績不見起色，國王決定開除主帥Brown。有關國王開除主帥Brown，《ESPN》就分析，「本季國王帶著領先進到末節時，已經輸掉5場比賽，時常在比賽中後繼無力。且在比賽中未能成功讓DeRozan融入球隊，使得國王進攻不如去年流暢，是國王選擇放棄這位年度最佳教練的主因。」