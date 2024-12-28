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民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案遭北檢起訴，求刑28年6月，台北地院合議庭緊接著召開接押庭，27日凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保，北檢不服提出抗告，北院27日深夜11時許將卷證轉送高院審理。資深媒體人陳揮文直言，北檢抗告不會成功，但北檢可能會因為面子掛不住，反而改去偵辦柯文哲其他案件，例如北士科、台智光、魚果市場等案。陳揮文在《新聞大白話》中說，行政院前副院長鄭文燦從起訴到第一次開庭，隔了112天，所以柯文哲第一次到北院開庭，農曆年都過完了，小草不用太擔心，不過北檢可能另起爐灶，找別的案子再想辦法羈押柯文哲。至於柯文哲重返政壇，對未來藍白合的局勢變化，陳揮文說，柯文哲雖被起訴褫奪公權，但還沒有定讞，2028還是可能有角色，也許2028年又需要藍白合，他提醒藍營，不要再對民眾黨立委黃珊珊下重手，因為說不定2028又要藍白合，現在若撕破臉怎麼辦。