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▲今晚、明（29日）晨嘉義以北將有10度以下低溫，部分平地最低氣溫將降至6度左右。（圖／中央氣象署提供）

今（28日）留意極端低溫！入冬首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，嘉義以北將有10度以下低溫，入夜部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機會創下入冬最低溫紀錄，跨年夜、元旦東北風略增強，仍偏冷，戶外活動要注意保暖。氣象專家吳德榮於「洩天機教室」預報指出，今（28）日至下週一（30日）、入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，天氣轉晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，今晚、明（29日）晨嘉義以北將有10度以下低溫，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。今日各地氣溫：北部7至15度、中部9至19度、南部12至22度、東部10至21度跨年、元旦（31、1日）東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移，但時間略不同，應續觀察模式調整。最新歐洲模式模擬：跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，各地雲量多，山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，跨年夜活動及迎曙光會受到不同程度的干擾。元旦白天起、山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有飄零星小雨的機率。跨年、元旦白天偏涼，夜間氣溫略回升、仍偏冷，戶外活動要注意保暖。下週四、五（2、3日）另一波冷空氣南下，強度不如這波，大約以「東北季風」等級的機率為最高，但模式模擬持續調整，應繼續觀察。