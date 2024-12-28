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韓國國會於27日通過代理總統韓悳洙彈劾案，由韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆，成為「代理總統的代理」，亦是近代韓國憲政史上首見。有韓媒分析指出，在尹錫悅搞出戒嚴之亂後，韓國經濟才剛剛得到一點恢復，緊接著又上演彈劾戲碼，接二連三的衝擊，恐讓韓國難以招架。《朝鮮日報》社論分析，在尹錫悅短命戒嚴後，韓國股票遭到外國投資人大幅拋售，韓元兌美元匯率亦持續暴漲，消費、投資心理指標均跌至2008年全球金融危機以來的最低水平，此為「第1輪衝擊」。在尹錫悅被彈劾並停職後，雖然以韓悳洙為中心的代理政府，努力讓韓國的國家信用等級維持在平常水平，但仍舊如履薄冰。分析認為，進入「代理的代理」狀況後，韓國的政治風險勢必會再度凸顯，屆時，還可能出現匯率和美元籌款利率暴漲等「第2輪衝擊」，等美國候任總統川普正式上任後，恐會再加上「關稅炸彈」，質疑韓國經濟是否承受得住。分析也批評，韓國最大在野黨、同時也是主導尹錫悅及韓悳洙彈劾案的共同民主黨，似乎期待崔相穆能對他們言聽計從，可若崔相穆也堅守與韓悳洙相同的原則，民主黨要如何？難道要繼續彈劾崔相穆？如果出現「代理的代理的代理」這種更為複雜的狀況，國家又將何去何從？社論最後，作者也呼籲共同民主黨，切勿將國家推入無政府狀態，應放棄對提前舉行大選的焦躁和執著，改以朝野協商來解決問題，這將遠比占領式的壓迫，還要更能說服國民。