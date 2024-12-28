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民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案遭北檢起訴，求刑28年6月，台北地院合議庭緊接著召開接押庭，27日凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保，柯文哲遭羈押114天後重獲自由，在家門前受訪說，。等了阿北很久的小草說，「被關了4個月之下，查無證據，出來還能講『正面看待』、『感謝上蒼給的機會』，完全沒有帶仇恨口氣，阿北加油！歡迎回家！」不少小草都在《柯文哲阿北粉絲後援會》留言恭喜柯文哲回來。有小草說「。「還好，阿北仍然是阿北，沒有消極、不輕易退讓、秉持善念為之，最重要的是阿北永遠記得小草們都等著他，小草不放棄、阿北也不會放棄！」「在家門口的記者聯訪，他哽咽道，因應訊來回於土城跟北檢之間，他看到小草的舉牌了，無論颳風下雨，他感謝小草，不過也有網友搞笑說，「阿北還是那個阿北，只是隔了4個月，怎講話越來越像證嚴法師」。另一網友不滿回，「很好笑嗎？還是你進去100天，看看會不會變白癡？」原po急忙澄清，「你誤會我了，我是覺得他更仙風道骨了」。