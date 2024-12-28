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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天向聯邦最高法院聲請暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，讓他在明年1月20日就職後有時間尋求「政治解決方案」。新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則在美國面臨禁令。綜合路透社和法新社報導，TikTok和字節跳動對此提出異議，最高法院已同意受理。然而如果最高法院對他們做出不利裁定，TikTok恐怕在川普上任前一天就會在美國被下架。川普在今天提出的聲請狀中說：「一邊是言論自由權，一邊是外交政策和國家安全疑慮，此案顯示這兩者之間前所未見、新興且棘手的緊張關係。」聲請狀還寫道：「暫緩執行將能讓川普總統有機會尋求政治解決方案，從而避免法院需要在這些憲法上的重要問題做出裁定。」擁護言論自由陣營今天分別向最高法院表示，美國針對TikTok的法律令人聯想到敵方威權政體實施的審查制度。川普本週稍早指出，他贊成讓TikTok在美國持續營運至少一段時間，還說他競選期間在TikTok上獲得數十億次瀏覽量。美國司法部先前表示，中國對TikTok的控制持續對國安構成威脅，這個立場獲得大多數美國國會議員支持。TikTok則稱司法部對TikTok與中國的關係陳述有誤，主張旗下內容推薦演算法和用戶資料儲存在美國由甲骨文公司（Oracle Corp.）營運的雲端伺服器上，而影響美國用戶的內容審核決策也是在美國做出。川普2017年到2021年執政時強烈反對TikTok，並試圖以國安為由禁止TikTok，但沒有成功，如今他的態度180度大轉彎。他近來告訴彭博（Bloomberg News）：「現在我一直在考慮，我贊成TikTok是因為大家需要競爭。」他說：「如果沒有TikTok，就有臉書（Facebook）和Instagram，大家也知道，那是祖克柏（Mark Zuckerberg）的。」祖克柏是臉書創辦人。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131228