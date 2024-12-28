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▲《魷魚遊戲2》一共7集，在26日一口氣全數播出。（圖／Netflix 提供）

▲韓國影帝李政宰飾演的男主角「成奇勳」，將在第3季有重大轉變。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》新增了許多沒看過的角色，卻被批評人物支線過多。（圖／Netflix提供）

Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》在26日正式開播，但上線後被不少觀眾吐槽劇情了無新意，且結尾沒有交代清楚，伏筆還埋在第3季，令許多劇迷大失所望。對此，《魷魚遊戲2》導演黃東赫先前受訪時就透露：「第3季會更好看」，他同時也曝光第3季可能的上線時間，預計在明年的夏天或秋天播出，還要再跟Netflix協商，要粉絲再多期待一下。《魷魚遊戲2》上線當天，導演黃東赫也接受《美聯社》訪問，他正面表示比起第2季，第3季的劇情會更好看，更說：「下半段會是完全不一樣的氛圍」。至於第3季何時會播出，黃東赫透露目前還在跟Netflix協商中，最快也要等到2025年的夏天或秋天才會上線。至於第3季劇情走向如何？黃東赫透露《魷魚遊戲》男主角「成奇勳」在第2季失去了一切，所制定的計畫及珍貴的朋友都沒了，第3季會著重描寫他個人的改變，究竟是會奮起反抗還是直接躺平放棄，答案都藏在第3季裡，觀眾會看到截然不同的他。黃東赫也笑說自己目前不敢透露太多劇情，畢竟說什麼都可能「爆雷」，他只能小心翼翼受訪。而《魷魚遊戲2》播出後，大眾評價不如預期，多數人認為劇情太過拖沓、人物支線過多，沒有第一季那麼精彩好看。影評人也評價第2季殺戮場景變多，可能有許多觀眾無法接受，加上第2季結尾停留在劇情高潮，斷的有點莫名其妙，更像是為了第3季拍的「預告片」，種種缺點都是第2季沒那麼吸引人的原因。