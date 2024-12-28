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▲林智妍（左）原先是奴婢，但她不甘心一輩子要為主人家做牛做馬，因此下定決心逃跑。（圖／取自JTBC 官網）

《玉氏夫人傳》由林智妍、秋英宇主演，劇情節奏快，加上人物性格鮮明，讓觀眾每次點開就停不下來，第6集尾聲車美玲（妍雨飾）想盡辦法都要擠進林智妍的律師事務所，準備在她身邊搞破壞。今（28）日晚間11時將在Netflix更新第7集，為觀眾解答妍雨到底是何方神聖。劇情講述奴婢狗德（林智妍飾）天資聰穎，替服侍的小姐抄寫詩詞而學會讀書寫字，有時候還需要念小說給小姐聽。然而，她並不滿足於現況，一心想要擺脫奴婢生活，因此經常偷溜出門打雜賺錢，過程中意外結識貴族公子千承輝（秋英宇飾），但狗德卻被小姐誤以為在勾引對方，氣得把她毒打一頓，還差點被迫獻身，最後狗德不甘心受到這種對待，決心帶著父親一起逃跑。逃亡過程中，狗德在一家客棧打工，遇見心地善良的貴族小姐玉太永（孫娜恩飾），不過後來因一場意外玉太永身亡，狗德則陰錯陽差之下頂替她的身分，並成為朝鮮女律師，為弱勢群體發聲，同時也完成玉太永的夢想。播出時間：2024年11月30日（每週六、日23時更新）播出平台：Netflix、Hami Video總集數：16演員陣容：林智妍、秋英宇