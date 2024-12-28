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▲鄭雨盛直接把頒獎搞成個人道歉發布會，在青龍電影獎上回應爭議並向大眾致歉。（圖／kpoptv.cc）

▲今年77歲的國寶級女演員尹汝貞，昔日採訪時攻擊、侮辱記者也引起外界的不滿。（圖／愛奇藝國際站）

▲南韓演員李善均去年捲入吸毒爭議後自殺，輕生一事雖說令人惋惜，但他生前涉毒、出軌的私德與法治問題依然難以抹去。（圖／hoduent IG）

▲資深女星全道嬿和已故演員李善均以同票數共同拿下第三、四名的寶座。（圖／全道嬿IG）

▲孔劉上榜的原因與近日南韓總統尹錫悅實施戒嚴後遭到彈劾一事有關，他多年前失言的採訪也被翻出。（圖／netflixkr IG）

韓國娛樂圈每年都會邀請不少電影記者，一起票選「金酸莓獎（Golden Raspberry Awards）」每人3票選出「最差作品」、「最差演技」、「最差態度」，其中年年引起熱議的「最差態度獎」今年則是上榜了鄭雨盛、尹汝貞、全道嬿等大咖藝人，就連已故的李善均和《魷魚遊戲2》的國民男神孔劉都在榜單之中，出乎意料著陣容也令影迷們令人驚訝不已。將近半數參與投票的韓國電影記者，都把票投給日前才傳出私生子、劈腿、約砲醜聞的影帝鄭雨盛，他以22票的高票拿下「第八屆金酸莓最差態度獎」。鄭雨盛的私生活爭議鬧得沸沸揚揚，他先是被模特文佳菲爆出兩人之間有一個私生子，後又被挖出其實還有一位交往10年的正牌女友、在網路上勾搭年輕美女等等。隨後在「青龍電影獎」中，鄭雨盛直接把頒獎搞成個人道歉發布會，在典禮上回應爭議並向大眾致歉。此舉直接在韓國民眾、記者間引起巨大的反彈，忍不住狂罵：「青龍獎直接變葬禮現場」、「好不要臉，其他演員不是你的陪襯」、「鄭雨盛直接把青龍獎變成什麼野雞獎項。」今年77歲的奧斯卡最佳女配角得主尹汝貞，雖然是韓國的國寶級女演員，但日前在電影《日日好狗日》的宣傳活動中，情緒不穩定又充滿攻擊性的態度卻引發外界抨擊。此外在某次採訪的過程中，尹汝貞還當著記者的面前吸菸，且用相當無禮的語氣攻擊記者，將已逝演員李善均的死歸咎到記者頭上，遷怒、侮辱記者「殺了李善均」，令全場媒體相當錯愕和不滿。不過令人意外的是，因捲入吸毒案輕生的已故演員李善均竟也意外上榜。2023年10月，李善均被爆出吸毒爭議的同時還傳出外遇、出入色情場所等桃色爭議，引起外界譁然，參與的戲劇作品也受到醜聞影響，最終不堪重負輿論壓力的他於同年12月在車中燒炭自殺。輕生一事雖說令人惋惜，演藝圈藝人們也紛紛力挺李善均，還曾為他舉辦追思活動，但一般韓國民眾與記者依然對他並不買帳，除了撻伐李善均因私德影響到他人努力拍攝的作品外，他生前涉毒、出軌的私德與法治問題依然難以抹去。資深女星全道嬿和已故演員李善均以同票數共同拿下第三、四名的寶座。全道嬿昔日宣傳電影《左輪手槍》時，曾登上韓國國民主持人劉在錫主持的節目《藉口GO》，作為大學同學的兩人在節目中相談勝歡，不善臨場反應的全道嬿在節目中幾乎全程靠著主持人引導，不過她事後卻又表示與劉在錫「不熟」，他努力暖場的模樣也令自己非常不適，間接透露對節目的反感。此言一出直接在韓網炸鍋，紛紛指責全道嬿失禮、不尊重人，想蹭劉在錫的知名度卻又開不起玩笑。有著「韓劇男神」封號的孔劉也在榜單之中，令許多粉絲驚訝不已。孔劉上榜的原因與近日南韓總統尹錫悅實施戒嚴後遭到彈劾一事有關，多年前剛出道的孔劉曾公開大讚在任內實施獨裁戒嚴政策的前總統朴正熙，是自己心中「最帥氣的男人」之一，朴正熙執政時期給韓國人民留下了不小的心理陰影，隨著近來南韓緊張的政治局勢，這段發言也再次被翻出。儘管孔劉在月初時曾再次回應，多年的發言是因為自己年輕氣盛思慮不周，並強調得知尹錫悅戒嚴一事後一樣感到相當氣憤，但韓媒與敏感的民眾們依然火大怒批：「歷代級嘴硬藝人」、「這個態度真的很難讓人覺得有反省，更像是被罵之後拉不下面子才出來講兩句。」