有「全國最美山林燈節」稱號的台南市「龍崎光節：空山祭」，去年創造近10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，而「2025龍崎光節-空山祭」也將於今（28）日登場，延續去年「龍火燃盡」的主題意象，推出「焰土新生」策展主題，《NOWnews今日新聞》整理主題、時間、票種與優惠、交通接駁與交通管制等資訊一次看。
台南市文化局表示，第六屆空山祭延續去年「龍火燃盡」的主題意象，推出「焰土新生」策展主題，強調龍崎光節在5年循環之後，於喧鬧中重新思考策展的方法，也重新孕育藝術能量並萌發出新芽，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的藝術氣息。
今年邀請新策展團隊西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌深入在地社區，特邀11組藝術家，並與社區居民、地方團體、國立成功大學、國立臺南藝術大學與在地學校共創，創作出13組藝術作品。此外也首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，並將展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，使在地人及外來觀光客都能更加瞭解並重視龍崎區在地特色及龍崎之美。
文化局也特別提醒，虎形山公園因其山勢如猛虎雄踞故獲此名，展覽作品散落於公園內各處，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，籲請遊客務必衡量體力，並注意自身安全及身體狀況。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》 活動資訊
日期：2024年12月28日 - 2025年2月16日
地點：臺南市龍崎區虎形山公園
時間：每週三～週一 17:30 ~ 22:00（每週二、除夕夜休息）
最終入場時間：21:00
購票平台：至 ibon售票系統（按此），憑票可免費搭乘接駁車。
票券分類：「平日票」、「假日票」、「無限FUN卡＋狂歡杯」。「平日票」50元，「假日票」100元，假日門票每日限額5,000張發售。
特殊票種：
▪️「無限FUN卡＋狂歡杯」：
市府特別為廣大空山迷推出限量珍藏票種「無限FUN卡＋狂歡杯」（限量80張），正火熱搶購中，持卡人憑卡於展期間可不限次數進場，歡迎民眾熱情選購。（購買無限FUN卡＋狂歡杯的朋友需持票至「空山祭」入口對面7-ELEVEN 龍崎門市兌換票卡及贈品，兌換後憑卡入場。）
▪️「空山祭X WeMo共享機車」：
今年推出「空山祭X WeMo共享機車」交通套票，並提供臺南高鐵站包車直達龍崎的便捷服務，讓外地遊客輕鬆抵達。啟售日當天起也推出限量「空山祭＋臺南市美術館」組合套票，搭配《無妄之境》BL特展話題，更掀起搶購風潮，話題討論不斷，購買指定套票可再享加購高鐵全票85折優惠。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》兩大優惠：
📍龍崎區民、6歲以下、65歲以上、身障(及陪同者1人)：憑證免票
📍 仁德、歸仁、關廟區民：平日憑證免票
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》開展首兩日活動
📍「拍照打卡送霜淇淋」：
1、12月28日-12月29日於空山祭活動現場拍照打卡；
2、上傳至個人FB/IG並#2025龍崎光節空山祭；
3、現場工作人員確認發佈畫面，即可免費領取霜淇淋一支；
4、此活動限開展首兩日(2024年12月28日-2024年12月29日)，每日限量150支
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》集章活動
結合文博會期間爆紅的「巷仔Niau」與龍崎在地美食市集的限量集章活動，有興趣的市民朋友可前往龍崎7-ELEVEN後方的「龍和社區青農在地美食市集」，索取每日限量的集章卡，每人每日限領1張，數量有限，領完即止。在美食市集內消費滿50元即可獲得1點，累積3點即可兌換限量版「巷仔Niau」達成禮，數量有限，先到先得。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》音樂活動
本屆空山祭聯手在地四四拍唱片行，從114年1月5日起連續性7場音樂帶狀活動陪民眾一起崎聚夜派對，將邀請來自不同領域的藝術家和音樂人，基礎以電子音樂為媒介，結合粒子流動與光波律動的設計元素，以音樂呈現土地重生的力量，挖掘龍崎的文化底蘊，創造專屬於地方的全新藝術符號，讓音樂演出與裝置藝術成為龍崎風貌的延伸。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》交通
📍搭乘高鐵再轉搭公車：
高鐵台南站2號出口4號月台 → 綠16延駛 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
高鐵台南站2號出口5號月台 → 紅3、紅14 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
📍搭乘火車再轉搭公車
臺南火車站(北站) → 紅幹線延駛 → 龍崎
臺南火車站(北站) → 紅1、紅2、紅3 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
臺南火車站(南站) → 高雄客運8050路 → 龍崎
📍搭乘客運再轉搭公車
臺南轉運站 → 紅1、紅2、紅3 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
特別提醒：
1、活動期間紅幹線延駛，例假日有加開班次
2、要搭乘紅11小黃公車、紅12小黃公車的民眾，需2人以上共乘，並在搭車前一日下午5點前預約，可以大台南公車APP線上預約或電話預約：(06)291-2222
📍停車接駁：
▪️龍崎文衡殿免費接駁車
接駁點：龍崎文衡殿(東側公車站牌)→ 空山祭會場
接駁時間： (約15-30分鐘一班)平日: 17:00-22:00、假日: 15:00-22:00
去程:龍崎文衡殿最後發車時間為20:45；回程:空山祭會場最後發車時間為22:00。座位有限請及早搭乘
📍停車資訊
活動現場無汽車停車位，停車請往文衡殿接駁站轉搭接駁車前往會場。
▪️汽車停車場：龍崎文衡殿→ 轉乘免費接駁車至活動會場
▪️機車停車場：龍崎圖書館門前停車場、第2停車場
▪️特別提醒：
為避免交通壅塞，請勿於路邊臨停。
市府籲請自行開車的觀眾，切勿臨停於182縣道該處行車速度極快，臨停非常危險。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》交通管制
日期：2024年12月28日－2025年2月16日
時間：平日17:00-22:00 假日14:00-22:00
管制區域：虎形山公園前南屏路、龍崎產業道路，汽車、重機禁止進入，僅機車、公車/活動接駁車可進入。
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今年邀請新策展團隊西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌深入在地社區，特邀11組藝術家，並與社區居民、地方團體、國立成功大學、國立臺南藝術大學與在地學校共創，創作出13組藝術作品。此外也首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，並將展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，使在地人及外來觀光客都能更加瞭解並重視龍崎區在地特色及龍崎之美。
文化局也特別提醒，虎形山公園因其山勢如猛虎雄踞故獲此名，展覽作品散落於公園內各處，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，籲請遊客務必衡量體力，並注意自身安全及身體狀況。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》 活動資訊
日期：2024年12月28日 - 2025年2月16日
地點：臺南市龍崎區虎形山公園
時間：每週三～週一 17:30 ~ 22:00（每週二、除夕夜休息）
最終入場時間：21:00
購票平台：至 ibon售票系統（按此），憑票可免費搭乘接駁車。
票券分類：「平日票」、「假日票」、「無限FUN卡＋狂歡杯」。「平日票」50元，「假日票」100元，假日門票每日限額5,000張發售。
特殊票種：
▪️「無限FUN卡＋狂歡杯」：
市府特別為廣大空山迷推出限量珍藏票種「無限FUN卡＋狂歡杯」（限量80張），正火熱搶購中，持卡人憑卡於展期間可不限次數進場，歡迎民眾熱情選購。（購買無限FUN卡＋狂歡杯的朋友需持票至「空山祭」入口對面7-ELEVEN 龍崎門市兌換票卡及贈品，兌換後憑卡入場。）
▪️「空山祭X WeMo共享機車」：
今年推出「空山祭X WeMo共享機車」交通套票，並提供臺南高鐵站包車直達龍崎的便捷服務，讓外地遊客輕鬆抵達。啟售日當天起也推出限量「空山祭＋臺南市美術館」組合套票，搭配《無妄之境》BL特展話題，更掀起搶購風潮，話題討論不斷，購買指定套票可再享加購高鐵全票85折優惠。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》兩大優惠：
📍龍崎區民、6歲以下、65歲以上、身障(及陪同者1人)：憑證免票
📍 仁德、歸仁、關廟區民：平日憑證免票
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》開展首兩日活動
📍「拍照打卡送霜淇淋」：
1、12月28日-12月29日於空山祭活動現場拍照打卡；
2、上傳至個人FB/IG並#2025龍崎光節空山祭；
3、現場工作人員確認發佈畫面，即可免費領取霜淇淋一支；
4、此活動限開展首兩日(2024年12月28日-2024年12月29日)，每日限量150支
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》集章活動
結合文博會期間爆紅的「巷仔Niau」與龍崎在地美食市集的限量集章活動，有興趣的市民朋友可前往龍崎7-ELEVEN後方的「龍和社區青農在地美食市集」，索取每日限量的集章卡，每人每日限領1張，數量有限，領完即止。在美食市集內消費滿50元即可獲得1點，累積3點即可兌換限量版「巷仔Niau」達成禮，數量有限，先到先得。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》音樂活動
本屆空山祭聯手在地四四拍唱片行，從114年1月5日起連續性7場音樂帶狀活動陪民眾一起崎聚夜派對，將邀請來自不同領域的藝術家和音樂人，基礎以電子音樂為媒介，結合粒子流動與光波律動的設計元素，以音樂呈現土地重生的力量，挖掘龍崎的文化底蘊，創造專屬於地方的全新藝術符號，讓音樂演出與裝置藝術成為龍崎風貌的延伸。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》交通
📍搭乘高鐵再轉搭公車：
高鐵台南站2號出口4號月台 → 綠16延駛 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
高鐵台南站2號出口5號月台 → 紅3、紅14 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
📍搭乘火車再轉搭公車
臺南火車站(北站) → 紅幹線延駛 → 龍崎
臺南火車站(北站) → 紅1、紅2、紅3 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
臺南火車站(南站) → 高雄客運8050路 → 龍崎
📍搭乘客運再轉搭公車
臺南轉運站 → 紅1、紅2、紅3 → 關廟轉運站 → 紅幹線延駛、紅11小黃公車、紅12小黃公車 → 龍崎
特別提醒：
1、活動期間紅幹線延駛，例假日有加開班次
2、要搭乘紅11小黃公車、紅12小黃公車的民眾，需2人以上共乘，並在搭車前一日下午5點前預約，可以大台南公車APP線上預約或電話預約：(06)291-2222
📍停車接駁：
▪️龍崎文衡殿免費接駁車
接駁點：龍崎文衡殿(東側公車站牌)→ 空山祭會場
接駁時間： (約15-30分鐘一班)平日: 17:00-22:00、假日: 15:00-22:00
去程:龍崎文衡殿最後發車時間為20:45；回程:空山祭會場最後發車時間為22:00。座位有限請及早搭乘
📍停車資訊
活動現場無汽車停車位，停車請往文衡殿接駁站轉搭接駁車前往會場。
▪️汽車停車場：龍崎文衡殿→ 轉乘免費接駁車至活動會場
▪️機車停車場：龍崎圖書館門前停車場、第2停車場
▪️特別提醒：
為避免交通壅塞，請勿於路邊臨停。
市府籲請自行開車的觀眾，切勿臨停於182縣道該處行車速度極快，臨停非常危險。
🟡2025龍崎光節：空山祭《焰土新生》交通管制
日期：2024年12月28日－2025年2月16日
時間：平日17:00-22:00 假日14:00-22:00
管制區域：虎形山公園前南屏路、龍崎產業道路，汽車、重機禁止進入，僅機車、公車/活動接駁車可進入。