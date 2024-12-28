我是廣告 請繼續往下閱讀

沙加緬度國王在今宣布與帶領球隊終結季後賽荒的主帥MIke Brown分道揚鑣，Brown成為本季首位被開除的總教練，隨著消息被證實，丹佛金塊主帥Michael Malone、印第安納溜馬主帥Rick Carlisle與布魯克林籃網主帥Jordi Fernandez都為他喊冤，其中曾來台效力過的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）更是說道，「Brown並不是有問題的那個人。」國王在今年6月時才與Brown達成延長續約，原本預期將執教到2027年夏天，雖然國王在開季打出8勝、6敗的成績，但隨後17場比賽中輸掉12場比賽，包括近期吞下5連敗，隨著戰績不見起色，國王決定開除主帥Brown。對於Brown遭到開除，金塊主帥Malone則表示，「我並不會使用社交媒體，但我在今天球隊會議時得知Brown遭到開除，但這對Brown並不公平，球隊輸球時他就得承擔責任，他可是帶領球隊進到季後賽的功勳之一，我知道國王現在戰績不佳，他必須承擔責任，但國王管理層卻只以口頭告知，這是一個很不尊重人的行為。」Brown的執教生涯曾與Carlisle合作過，Carlisle在今聽到Brown遭解僱的消息，也說道：「我對此事感到震驚，他工作的很好，我認為他會找到新工作，只是是以這種結局收場，真的太令人震驚，但這就是管理層的權利。」最後本季才轉正的籃網主帥Fernandez也替Brown喊冤，「我知道他的人為與執教理念，沒有他就不會有今天的我，他就是最佳教練之一，聽到他被解僱的消息十分震撼。」