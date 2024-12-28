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沙加緬度國王本季戰績低迷，近期處於5連敗當中，球隊決定做出一些改變。根據ESPN記者Shams Charania報導，國王球團決定開除總教練Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。對此丹佛金塊主帥、過去也曾任職國王的Michael Malone分享看法，他直言國王的舉動很沒風度，也解釋了自己對於整件事情的看法。Mike Brown執教資歷豐富，他於2022年5月9日加入國王隊，此前他在2016-22年在金州勇士隊擔任助教6個賽季，並在任職期間幫助球隊3次贏得NBA總冠軍（2016-17年、2017-18年、2021-22 年）。在加盟勇士隊之前，Brown曾擔任克里夫蘭騎士隊（2005-10、2013-14）和洛杉磯湖人隊（2011-12）的主帥，並帶領騎士隊在2006-07賽季闖入NBA總冠軍賽。2023年他幫助國王重回季後賽，也獲選為NBA年度最佳教練，這是他職業生涯中第二次獲此殊榮，並成為NBA史上第一位全票獲得該獎項的主教練。自從該獎項於1962-63賽季設立以來，他是第11位在職業生涯中多次獲得年度最佳教練榮譽的教練。今年7月國王球團和他簽下一份為期3年、總價3000萬美元（約合台幣9.7億）的續約合同。不過隨著本季國王僅打出13勝18敗的糟糕戰績，更衣室分崩離析，Brown最終不得不承擔責任下課。對此曾在2013–2014執教過國王的Michael Malone也對此發表看法。▲沙加緬度國王球團決定開除總教練Mike Brown，丹佛金塊主帥、過去也曾任職國王的Michael Malone分享看法。（圖／美聯社／達志影像）Malone直言自己對於國王解雇Brown並不感到意外，「我並不意外，原因有兩個：第一，作為NBA總教練，最終你會成為被責難的對象。當球隊贏球，功勞歸於Domantas Sabonis和De'Aaron Fox；但當球隊輸球，責任就會推到Mike Brown身上。這就是這個行業的運作模式。第二，這跟他為誰工作有關。」「讓我真正生氣的是，昨天晚上他們輸掉了比賽——這是連續第5場失利吧，對吧。一場艱難的失利，輸球的原因是他們對一名跳投者犯規。國王今天早上還進行了練習。之後Mike做完賽後的媒體採訪，然後開車去機場，準備飛往洛杉磯，卻在車上接到了解僱的電話。」Malone以此作為結語，「沒有風度，沒有擔當。這就是我對這件事的評價。謝謝大家。」