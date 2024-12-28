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▲建中學生揪團吃麥當勞發文炫耀，遭到網友出征，即便已經刪文也被大量截圖瘋傳，引起熱烈討論。（圖/Threads）

▲有建中學長直接轉發貼文開嗆要「封殺」，讓他們未來如果面試到他們學校的醫學系，不會讓他們順利通過。（圖/Threads）

▲建國中學最近爭議不斷，才剛爆發校友會不雅字眼菜單，又出現學生吃麥當勞上網發言不當，校方出面回應道歉。（圖／翻攝自Google map）

麥當勞最近爆出有主管性侵17歲女員工導致被害人輕生，受害者家屬在社群平台痛訴，讓官方也二度出面道歉，希望社會大眾給予機會改進，不過不少民眾並不買單，在社群上發起拒吃麥當勞響應貼文。而一群建國中學的學生近日揪團訂購麥當勞，結果發上網炫耀之後，遭到網友出征圍剿，甚至有學長出面嗆會「醫學系封殺」，讓許多人看傻眼。對此，建中校方也公開回應，向社會大眾表達歉意。最近麥當勞主管性侵案吵得沸沸揚揚，結果在社群平台「Threads」上突然出現有建中的同學，貼文曝光後被大量截圖轉載，不少網友紛紛出征回應；不過也有人不以為然認為，建中班聯會則發表聲明，強調校方與在校生事前都並未得知任何活動內容，希望各界停止不當言論攻擊。沒想到風波還沒過去，建中生又因吃麥當勞還集體發文炫耀，引發網友不滿被出征。由於幾位學生的發文被截圖大量瘋傳，也有出現建中學長直接開嗆：而話題經過一天發酵之後，幾位建中生的Threads貼文不是刪除就是已經關版，對此事件，建中校方今（28）日也出面回應表示，建中提到，，校方期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。