麥當勞最近爆出有主管性侵17歲女員工導致被害人輕生，受害者家屬在社群平台痛訴，讓官方也二度出面道歉，希望社會大眾給予機會改進，不過不少民眾並不買單，在社群上發起拒吃麥當勞響應貼文。而一群建國中學的學生近日揪團訂購麥當勞，結果發上網炫耀之後，遭到網友出征圍剿，甚至有學長出面嗆會「醫學系封殺」，讓許多人看傻眼。對此，建中校方也公開回應，向社會大眾表達歉意。
建中生吃麥當勞發文炫耀！眾圍剿揭炎上最大關鍵
最近麥當勞主管性侵案吵得沸沸揚揚，結果在社群平台「Threads」上突然出現有建中的同學，上傳多人拿著麥當勞紙袋、餐點的照片，並且寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」、「考完段考就是要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」等。
貼文曝光後被大量截圖轉載，不少網友紛紛出征回應「要吃不吃是你家的事情，但故意發出來炫耀吃麥當勞有多神聖，這種行為就很不行」、「會被炎上不是因為吃麥當勞，而是吃了麥當勞還產生高度優越感，自以為很酷在網路上發文炫耀，什麼叫沒有女權的世界....這教育水準都去哪了？」；不過也有人不以為然認為「就吃個麥當勞是有多嚴重....有需要這樣網暴未成年嗎？」
建中爭議連環爆！逆風吃麥當勞建中生遭嗆「醫學系封殺」
建中最近才剛因校友會的活動被罵爆，菜單上出現許多不雅字眼，包括「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等用語，引爆性平爭議，建中班聯會則發表聲明，強調校方與在校生事前都並未得知任何活動內容，希望各界停止不當言論攻擊。沒想到風波還沒過去，建中生又因吃麥當勞還集體發文炫耀，引發網友不滿被出征。
由於幾位學生的發文被截圖大量瘋傳，因此出現許多醫學科系、金融業相關產業的網友，揚言抵制這些學生，讓他們在大學或工作時無法順利錄取。也有出現建中學長直接開嗆：「學弟還沒學測是吧？學測面試你就不要面試到我們家醫學系，你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系主任囉，也傳送給我其他間醫院的中生代主治醫師，人品不好，不配為醫者。」
建中生吃麥當勞遭網暴急刪文！校方出面回應道歉了
而話題經過一天發酵之後，幾位建中生的Threads貼文不是刪除就是已經關版，對此事件，建中校方今（28）日也出面回應表示，對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。
建中提到，昨天上午學校得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助，學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤，校方期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。
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最近麥當勞主管性侵案吵得沸沸揚揚，結果在社群平台「Threads」上突然出現有建中的同學，上傳多人拿著麥當勞紙袋、餐點的照片，並且寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」、「考完段考就是要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」等。
貼文曝光後被大量截圖轉載，不少網友紛紛出征回應「要吃不吃是你家的事情，但故意發出來炫耀吃麥當勞有多神聖，這種行為就很不行」、「會被炎上不是因為吃麥當勞，而是吃了麥當勞還產生高度優越感，自以為很酷在網路上發文炫耀，什麼叫沒有女權的世界....這教育水準都去哪了？」；不過也有人不以為然認為「就吃個麥當勞是有多嚴重....有需要這樣網暴未成年嗎？」
建中爭議連環爆！逆風吃麥當勞建中生遭嗆「醫學系封殺」
建中最近才剛因校友會的活動被罵爆，菜單上出現許多不雅字眼，包括「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等用語，引爆性平爭議，建中班聯會則發表聲明，強調校方與在校生事前都並未得知任何活動內容，希望各界停止不當言論攻擊。沒想到風波還沒過去，建中生又因吃麥當勞還集體發文炫耀，引發網友不滿被出征。
由於幾位學生的發文被截圖大量瘋傳，因此出現許多醫學科系、金融業相關產業的網友，揚言抵制這些學生，讓他們在大學或工作時無法順利錄取。也有出現建中學長直接開嗆：「學弟還沒學測是吧？學測面試你就不要面試到我們家醫學系，你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系主任囉，也傳送給我其他間醫院的中生代主治醫師，人品不好，不配為醫者。」
建中生吃麥當勞遭網暴急刪文！校方出面回應道歉了
而話題經過一天發酵之後，幾位建中生的Threads貼文不是刪除就是已經關版，對此事件，建中校方今（28）日也出面回應表示，對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。
建中提到，昨天上午學校得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助，學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤，校方期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。