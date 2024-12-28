我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案遭北檢起訴，求刑28年6月，台北地院合議庭緊接著召開接押庭，27日凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保，柯文哲遭羈押114天後重獲自由。柯文哲是否會立即展開報復計畫？前立委郭正亮說，應該不至於，畢竟對柯文哲來說最重要的還是官司。郭正亮在中天《麥玉潔辣晚報》節目中說，前總統陳水扁在保外就醫後還是在外走透透，柯文哲會不會比照辦理，還不知道，不過如果柯文哲政治活動太多，可能會影響未來的判決，所以柯文哲也必須小心，像柯文哲返家受訪就說要用正面力量，這就是很好的說法。郭正亮說，2026年才有選舉，2025年柯文哲無法舉辦大型造勢，柯文哲現在比較急的是自己遭起訴的四個案子，未來一審要如何答辯，尤其是圖利罪，柯文哲要了解其他縣市的做法，才能說服法官，政治獻金是不是涉及公益侵占，這個在法律上還有空間。還有基金會有沒有牽涉到背信，這個也是很有辯論的空間，因為政黨的基金會太多了。