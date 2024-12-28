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隨著2024年逐漸邁入尾聲，國際信用卡組織也相繼公布2025年最新持卡人專屬權益，其中Visa明年精選權益，包括頂級美饌、海內外旅行、電影優惠及豪華露營等禮遇，其中刷無限卡刷卡買國際線機票或境外團費享國際機場接送475元起 ，針對台人旅遊熱門地日韓，也提供「機場飯店接送」海外行李運送服務，無限卡卡友可享單件優惠價499元，而無限卡預訂Freeliving影城線上劃位，享250元起票價優惠。Visa針對2025年度權益精選權益，食衣住行育樂統統包，其中包括頂級美饌、海內外旅行、電影優惠及豪華露營等全方位禮遇，最新權益如下：一、頂級美饌 ：1、滿足饕客味蕾．Visa 與多家米其林指南餐廳、高級料理餐廳、海外餐廳合作，持無限卡享最高75折優惠，頂級饗宴享不完。2、海內外旅行．Visa推出境內精選飯店住宿禮遇，平日入住精選飯店如台北漢來大飯店 、礁溪老爺酒店等享優惠價。．刷 Visa 無限卡購買國際線機票全額或境外團費總金額 8 成以上，即可享國際機場接送475元起 。．日本東京與南韓首爾為台人旅遊熱門地，Visa也特別推出「機場送至飯店」/「飯店送至機場」海外行李運送服務，無限卡卡友可享單件優惠價499元。3. 多元娛樂禮遇．持Visa無限卡預訂Freeliving影城線上劃位，可在包含喜樂時代南港、台北in89豪華影城 等影城，享250元起票價優惠。．近年旅遊關鍵字「豪華露營」年度優惠也不缺席，凡持Visa無限卡預訂指定豪華露營場地，即享平日最低優惠價3300元起。