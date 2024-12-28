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▲7-11超值五六日美式買二送二，還有精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP開跑聖誕寄杯優惠，首推風味熱飲12杯470元，最高達6折優惠。（圖／業者提供）

▲7-11跨年夜限定精品美式、拿鐵買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11跨年元旦咖啡優惠，3杯100元。（圖／7-11提供、記者整理）

▲全家特大美式、熱卡布奇諾第2杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」是12月27日至12月29日。（圖／業者提供）

▲全家跨年優惠，經典美式、大經典拿鐵第2杯10元優惠。（圖／全家便利商店提供）

▲全家跨年優惠，888元寄杯組合，可選私品茶搖搖茶吧則推出55元系列17杯、65元系列15杯。（圖／全家提供、記者整理）

▲全家跨年咖啡優惠2025元組合，品項有特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯。（圖／全家便利商店提供）

▲萊爾富2024年12月31日至2025年1月2日推出限時3天「跨年一起FUN」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市有「Happy Hour」，指定時段大杯美式、大杯拿鐵29元。（圖／業者提供）

▲萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲OK超商跨年元旦，咖啡優惠出爐。（圖／業者提供）

▲美廉社跨年咖啡買5送5。（圖／美廉社提供）

▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）

今（28）日強烈冷氣團襲台，四大超商咖啡優惠出爐，7-11今起門市有精品美式買2送2，跨年夜、元旦優惠APP行動隨時取，特大美式、精品美式、精品拿鐵買7送7；全家門市有美式、拿鐵10元多一杯，APP寄杯咖啡2025元組合，《NOWnews》整理超商跨年元旦優惠一文收。◾好時經典可可第2杯10元（中熱／大冰），5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。◾特大美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）◾特大拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價25元）◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2，6折（原價75元、特價45元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾厚乳拿鐵7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）◾咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）◾風味系列指定熱飲系列任選7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵 2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾中杯精品拿鐵 2杯100元，6.6折（原價90元、特價50元）◾經典純奶茶3杯100元，6.6折（原價50元、特價33元）◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）持指定銀行信用卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1000折100元。購買開運福袋、驚喜包可加入此優惠活動。結帳金額滿1000元好禮3選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、白蘭茶樹除菌洗衣精補充包1包、金頂鹼性電池4+2入（3號/4號）1包。◾思樂冰大杯/特大杯買1送1◾雪淋霜買1送1◾酷聖霜買1送1◾酷聖石冰淇淋3oz買1送1◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾偉特鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾Niseko 海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾EVA長榮嚴選 商務艙果舖物語米果買1送1，5折（原價28元、特價14元）◾大經典美式第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）◾大經典拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）📍APP◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價42元）◾大單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價64元）◾大單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、38元）◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、35元）◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、40元）◾霜淇淋18支588元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.7折（原價49元、特價33元）◾霜淇淋2支59元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.1折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元起）◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）◾特大杯冰氣泡美式系列買1送1，5折（原價80元起、特價40元起）◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）以上不同價者以2件5折計◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）◾OKCAFE經典阿華田，7折（原價50元、特價35元）◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾莊園美式買6送3，6.6折（原價60元、特價40元）◾莊園拿鐵買6送3，6.6折（原價70元、特價47元）◾莊園美式買20送12，6.2折（原價60元、特價38元）◾莊園拿鐵買20送12，6.2折（原價70元、特價44元）以上888點會員點數◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）