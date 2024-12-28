今（28）日強烈冷氣團襲台，四大超商咖啡優惠出爐，7-11今起門市有精品美式買2送2，跨年夜、元旦優惠APP行動隨時取，特大美式、精品美式、精品拿鐵買7送7；全家門市有美式、拿鐵10元多一杯，APP寄杯咖啡2025元組合，《NOWnews》整理超商跨年元旦優惠一文收。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月27日至12月29日
◾好時經典可可第2杯10元（中熱／大冰），5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
📍APP｜2024年12月30日至1月2日
◾特大美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）
◾特大拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜2025年1月1日至1月7日
◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾厚乳拿鐵7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲系列任選7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）
（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）
📍門市｜2025年1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵 2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵 2杯100元，6.6折（原價90元、特價50元）
◾經典純奶茶3杯100元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
持指定銀行信用卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1000折100元。購買開運福袋、驚喜包可加入此優惠活動。
結帳金額滿1000元好禮3選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、白蘭茶樹除菌洗衣精補充包1包、金頂鹼性電池4+2入（3號/4號）1包。
📍門市｜1月1日限定
◾思樂冰大杯/特大杯買1送1
◾雪淋霜買1送1
◾酷聖霜買1送1
◾酷聖石冰淇淋3oz買1送1
🟡全家便利商店
📍門市｜12月25日至12月29日
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月27日至12月29日
◾偉特鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Niseko 海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙果舖物語米果買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜2024年12月31日至1月5日
◾大經典美式第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大經典拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第
2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾凍凍好喝奶茶第
2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜2024年12月27日2025至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾大單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價64元）
◾大單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、35元）
◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、40元）
◾霜淇淋18支588元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.7折（原價49元、特價33元）
◾霜淇淋2支59元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.1折（原價49元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月31日至1月2日
◾大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元起）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯冰氣泡美式系列買1送1，5折（原價80元起、特價40元起）
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
以上不同價者以2件5折計
📍門市｜12月28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。
🟡OK超商
📍門市｜12月25日至12月29日
◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）
◾OKCAFE經典阿華田，7折（原價50元、特價35元）
📍門市｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜12月31日至1月1日
◾莊園美式買6送3，6.6折（原價60元、特價40元）
◾莊園拿鐵買6送3，6.6折（原價70元、特價47元）
◾莊園美式買20送12，6.2折（原價60元、特價38元）
◾莊園拿鐵買20送12，6.2折（原價70元、特價44元）
以上888點會員點數
🟡美廉社
📍APP｜12月27日至2025年1月1日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍APP｜12月27日至12月29日
◾好時經典可可第2杯10元（中熱／大冰），5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
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◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
📍APP｜2024年12月30日至1月2日
◾特大美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）
◾特大拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）
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◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
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📍APP｜2025年1月1日至1月7日
◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾厚乳拿鐵7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）
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◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）
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（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）
📍門市｜2025年1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
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持指定銀行信用卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1000折100元。購買開運福袋、驚喜包可加入此優惠活動。
結帳金額滿1000元好禮3選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、白蘭茶樹除菌洗衣精補充包1包、金頂鹼性電池4+2入（3號/4號）1包。
📍門市｜1月1日限定
◾思樂冰大杯/特大杯買1送1
◾雪淋霜買1送1
◾酷聖霜買1送1
◾酷聖石冰淇淋3oz買1送1
🟡全家便利商店
📍門市｜12月25日至12月29日
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月27日至12月29日
◾偉特鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Niseko 海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙果舖物語米果買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜2024年12月31日至1月5日
◾大經典美式第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大經典拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第
◾凍凍好喝奶茶第
📍APP｜2024年12月27日2025至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾大單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價64元）
◾大單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、35元）
◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、40元）
◾霜淇淋18支588元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.7折（原價49元、特價33元）
◾霜淇淋2支59元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.1折（原價49元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月31日至1月2日
◾大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元起）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
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◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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以上不同價者以2件5折計
📍門市｜12月28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
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加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。
🟡OK超商
📍門市｜12月25日至12月29日
◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）
◾OKCAFE經典阿華田，7折（原價50元、特價35元）
📍門市｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜12月31日至1月1日
◾莊園美式買6送3，6.6折（原價60元、特價40元）
◾莊園拿鐵買6送3，6.6折（原價70元、特價47元）
◾莊園美式買20送12，6.2折（原價60元、特價38元）
◾莊園拿鐵買20送12，6.2折（原價70元、特價44元）
以上888點會員點數
🟡美廉社
📍APP｜12月27日至2025年1月1日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）