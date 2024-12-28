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民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案遭北檢起訴，求刑28年6月，台北地院合議庭緊接著召開接押庭，27日凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保，柯文哲在接押庭上說，在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。前立委沈富雄說，若真如此，就應讓橘子趕快回來，可以換來柯文哲從輕發落。沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，他問過很多民眾黨的人，為什麼沒有人喊話要橘子回來？至少柯妻陳佩琪這麼愛老公，應該也要出面喊話叫橘子回來，橘子在國外如果看到媒體報導，應該會有所醒悟，轉為證人或是有悔意的處刑都會從輕，比如緩刑。民眾黨擔心橘子一回來就會被抓去關，沈富雄說，即使如此，關個1年、兩年或3年，換來對柯文哲的從輕處置，這是值得的。沈富雄也說，檢方攻防的關鍵就是柯文哲隨身碟所記載的「1500小沈」，1500到底是不是指錢？但京華城案牽涉幾百億元的利益，如果柯文哲只要1500萬元，胃口也太小。