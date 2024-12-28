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韓國隊「世代交替」進度落後台灣！第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊一路從預賽闖到冠軍戰，最後更爆冷擊敗強敵日本隊，寫下台灣棒壇的歷史新頁，反觀賽前相對被看好的韓國隊，則是止步預賽，和中華隊成績有所落差。台灣在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽，並獲得第5名，本屆再創佳績，先是在預賽拿下4勝1負成績，以分組第2名成績晉級4強複賽，且在複賽中，靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰，最終擊敗日本隊，完成奇蹟般的奪冠路程。根據統計指出，韓國隊平均24歲8個月，是最年輕的隊伍，而台灣則是27歲4個月，都是相對年輕的隊伍組成。此外，在經典賽止步預賽後，韓國隊就以年輕選手為主力，參加各大國際賽事，希望為了2026年經典賽、2028年洛杉磯奧運，提前累積實戰經驗。