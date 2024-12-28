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迎接2025年到來，在歡度跨年之際，也別忘檢視個人生涯需求，重新檢視自己的保單，「與時俱進」調整保障規劃，壽險業也提供3大族群的保單檢視攻略，包括三明治族必備雙重保障、退休族穩健增值、高風險意識族強化癌症保障。由於三明治族群通常為家中的重要經濟支柱，常承受來自家庭、職場與社會的壓力，壓力若長期累積，可能引發疾病風險。一旦遭遇重大疾病，恐導致家庭收入中斷，龐大的醫療費用更是一大負擔。國泰人壽建議，保戶可選擇涵蓋疾病保障與資產累積傳承的「多功能型綜合保險」，以國泰人壽「美利甘心利率變動型美元終身保險（定期給付型）」為例，就有提供急性心肌梗塞等7項常見心、肝疾病保障外，還享有高倍數的身故保障。隨著高齡化與少子化時代來臨，越來越多退休族群面臨財務準備不足的問題，甚至不得不在退休年齡時，仍繼續工作維持生活品質。為避免此困境，提前規劃退休財源就顯得至關重要。國泰人壽建議，保戶可選擇利率變動型商品，不但具備資產累積與壽險保障效果，且讓保戶在市場利率上升時，有機會因該保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率的設計及增值回饋分享金的給付，增加額外保單利益，以持續累積退休金，提供保戶在退休後仍享有穩定的財務來源。由於癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首，隨著民眾抗癌意識提高，多數人已具備基本的住院、手術等醫療保障。隨著醫療科技進步，癌症雖已不是絕症，但民眾可能面臨更高昂的醫療費用。國泰人壽建議，民眾可考慮增購含新式療法保障的商品轉嫁風險，以國泰人壽「精準康愛防癌定期健康保險」為例，就有提供罹癌一次金以及標靶藥物等多種新型癌症療法保障，讓保戶在抗癌路上無後顧之憂。