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▲今（28日）清晨5時02分南投縣玉山達到-1.6度低溫，玉山北峰山頂出現霧淞現象。（圖／中央氣象署提供）

▲玉山北峰山頂出現霧淞現象。（圖／中央氣象署提供）

今（28日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨5時02分南投縣玉山達到零下1.6度低溫，玉山北峰出現霧淞美景，搭配白茫茫的霧宛如仙境。而強烈冷氣團在今晚到明晨影響最劇烈，中部以北3500公尺以上高山都有降雪機會。中央氣象署測站顯示，今（28日）清晨5時02分南投縣玉山達到-1.6度低溫，玉山北峰山頂出現霧淞現象。而強烈大陸冷氣團在今晚到明晨最冷，若溫度以及水氣互相配合，中部以北海拔3500公尺以上高山還有降雪機會，包括雪山、南湖大山、玉山、合歡山等，提醒民眾高山道路會積冰結霜，路面濕滑，民眾登山賞景要注意安全。今天（28日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及東北部氣溫約13、14度，新北市有出現局部10度以下低溫，南部及花東15到17度，白天北臺灣持續寒冷，高溫只有13、14度，其他地區則回升至17到21度。入夜後是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，臺南以北及宜蘭將出現10到11度的低溫，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，高屏及花東也只有12、13度，請做好保暖的工作。清晨前北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部也有零星降雨，隨著乾空氣南下，白天後西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部的降雨也會變得更局部，至於澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。