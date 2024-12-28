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韓國總統尹錫悅因戒嚴鬧劇遭彈劾，總統職務遭解除，由總理韓悳洙暫代，但韓悳洙拒絕任命3名法官以填補憲法法院的空缺，再遭國會彈劾，韓國將由副總理兼企劃財政部長崔相穆代理「代理總統」。相較之下，台灣有副總統制度，總統缺位時就由副總統繼任，若正副總統都缺位，就由行政院長代行職權。根據我國《憲法增修條文》規定，副總統缺位時，總統應於三個月內提名候選人，由立法院補選，繼任至原任期屆滿為止。總統、副總統均缺位時，由行政院院長代行其職權，並依規定補選總統、副總統，繼任至原任期屆滿為止，不適用憲法第四十九條之有關規定。不過自《憲法增修條文》生效以來，我國還不曾出現副總統繼任的狀況，當然也還不曾有行政院長代理總統。不過在威權時期，就曾出現過三次副總統繼位總統的狀況。第一次是1949年因國共內戰，時任總統蔣介石宣布下野，由副總統李宗仁繼任，不過後來蔣介石認為李宗仁未獲國民大會承認，因此只是代行，不是繼位，蔣介石也宣布復行視事，不是重新就職。第二次是1975年，時任蔣介石病逝，副總統嚴家淦依《憲法》規定繼任總統，是中華民國首位文人總統。第三次是1988年，時任總統蔣經國病逝，副總統李登輝依《憲法》規定繼任總統，成為史上首位台籍總統。