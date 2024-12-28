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▲《魷魚遊戲2》一名馬尾正妹是遊戲關卡中首位被淘汰的參賽者，其高顏值讓人好奇真實身分。（圖/YT@Netflix）

▲編號196號的姜敏兒在玩123木頭人時，飛來一隻蜜蜂停在脖子上讓她尖叫亂跳，最終遭射殺淘汰出局。（圖/YT@Netflix）

▲馬尾妹的真實身分是年僅27歲的宋智友，擁有甜美的臉蛋以及魔鬼身材，從模特兒入行，曾經也出演《黑暗榮耀》尬上一角，更在今年獲得韓國演藝大獎「新星獎」，未來發展可期。（圖/IG@Zwu1215）

《魷魚遊戲2》日前終於在Netflix上架，不少人趁著週末直接開追，除了許多大咖演員的演技備受討論之外，在遊戲環節首位被射殺淘汰的一位馬尾妹，因為長相甜美，也被觀眾注意到，甚至連T.O.P（崔勝鉉）在劇中飾演的角色都對她一見鐘情，《魷魚遊戲2》播出之後，不少劇迷在社群平台「Threads」發文表示「有沒有人注意到遊戲第一關首位被淘汰的馬尾正妹！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「馬尾妹太快就被淘汰，都還沒好好欣賞顏值，真的可惜！」而網友說的馬尾正妹，，直到遊戲「123木頭人」開始之後，李政宰飾演的（成奇勳）出面千叮嚀萬交代大家，在玩偶轉身時不要亂動，以免被射殺淘汰。結果遊戲進行到一半，姜敏兒先說：「那位大叔（指成奇勳）是嗑藥了嗎？」薩諾斯則回：「不，嗑藥不是那樣」，，擁有甜美的臉蛋以及魔鬼身材，她在中學時期就因為長相身材兼具接到模特兒的邀約，因此踏入演藝圈，雖然在《魷魚遊戲2》當中戲份不多，還成了首位被淘汰的參賽者，不過她的演技早已經獲得業界肯定，