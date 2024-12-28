《魷魚遊戲2》日前終於在Netflix上架，不少人趁著週末直接開追，除了許多大咖演員的演技備受討論之外，在遊戲環節首位被射殺淘汰的一位馬尾妹，因為長相甜美，也被觀眾注意到，甚至連T.O.P（崔勝鉉）在劇中飾演的角色都對她一見鐘情，不少劇迷都認為這位馬尾妹戲份太少有些可惜。在眾多人發起討論之後，馬尾妹也被神出其實也是出演過多部韓劇的演員「宋智友」。
《魷魚遊戲2》播出之後，不少劇迷在社群平台「Threads」發文表示「有沒有人注意到遊戲第一關首位被淘汰的馬尾正妹！感覺這個角色不應該當第一個領便當的人耶，看起來很有發展空間」、「想問123木頭人第一個被射殺的那位是誰，其實長得很甜美！第一個領便當也太可惜了吧。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「讓T.O.P一見鐘情的女人，結果馬上就死了」、「一開始以為被T.O.P愛上，後面應該會蠻有劇情發展的，結果馬上領便當」、「剛開始就覺得這個女生應該會很有戲，沒想到被安排的角色是第一個領便當的人」、「馬尾妹太快就被淘汰，都還沒好好欣賞顏值，真的可惜！」
--------以下有雷，請斟酌觀看-------
而網友說的馬尾正妹，就是在第一關遊戲前讓T.O.P飾演的饒舌歌手「薩諾斯」一見鐘情的正妹，是編號196號的姜敏兒，薩諾斯在遊戲開始之前，還對姜敏兒唱了一段自創的Rap，但她卻不太理會，直到遊戲「123木頭人」開始之後，李政宰飾演的（成奇勳）出面千叮嚀萬交代大家，在玩偶轉身時不要亂動，以免被射殺淘汰。
結果遊戲進行到一半，姜敏兒先說：「那位大叔（指成奇勳）是嗑藥了嗎？」薩諾斯則回：「不，嗑藥不是那樣」，隨後一隻蜜蜂停在姜敏兒的脖子上，嚇得她驚聲尖叫移動了腳步，立刻被玩偶偵測到進而射殺，成為456位參賽者當中第一個領便當的角色。
高冷正妹馬尾妹首關領便當！真實身分也演過《黑暗榮耀》
而這位正妹的身分其實不是臨時演員，而是年僅27歲的宋智友，擁有甜美的臉蛋以及魔鬼身材，她在中學時期就因為長相身材兼具接到模特兒的邀約，因此踏入演藝圈，曾經出演的戲劇包括《低谷醫生》、《江南 B-Side》等，甚至前幾年最夯的《黑暗榮耀》她也有尬上一角，飾演空姐「崔惠程」的童年角色。
雖然在《魷魚遊戲2》當中戲份不多，還成了首位被淘汰的參賽者，不過她的演技早已經獲得業界肯定，今年她更拿下韓流演藝大獎「新星獎」，如今隨著《魷魚遊戲2》討論熱度逐漸提高，宋智友的未來發展也令人期待！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「讓T.O.P一見鐘情的女人，結果馬上就死了」、「一開始以為被T.O.P愛上，後面應該會蠻有劇情發展的，結果馬上領便當」、「剛開始就覺得這個女生應該會很有戲，沒想到被安排的角色是第一個領便當的人」、「馬尾妹太快就被淘汰，都還沒好好欣賞顏值，真的可惜！」
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而網友說的馬尾正妹，就是在第一關遊戲前讓T.O.P飾演的饒舌歌手「薩諾斯」一見鐘情的正妹，是編號196號的姜敏兒，薩諾斯在遊戲開始之前，還對姜敏兒唱了一段自創的Rap，但她卻不太理會，直到遊戲「123木頭人」開始之後，李政宰飾演的（成奇勳）出面千叮嚀萬交代大家，在玩偶轉身時不要亂動，以免被射殺淘汰。
結果遊戲進行到一半，姜敏兒先說：「那位大叔（指成奇勳）是嗑藥了嗎？」薩諾斯則回：「不，嗑藥不是那樣」，隨後一隻蜜蜂停在姜敏兒的脖子上，嚇得她驚聲尖叫移動了腳步，立刻被玩偶偵測到進而射殺，成為456位參賽者當中第一個領便當的角色。
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而這位正妹的身分其實不是臨時演員，而是年僅27歲的宋智友，擁有甜美的臉蛋以及魔鬼身材，她在中學時期就因為長相身材兼具接到模特兒的邀約，因此踏入演藝圈，曾經出演的戲劇包括《低谷醫生》、《江南 B-Side》等，甚至前幾年最夯的《黑暗榮耀》她也有尬上一角，飾演空姐「崔惠程」的童年角色。
雖然在《魷魚遊戲2》當中戲份不多，還成了首位被淘汰的參賽者，不過她的演技早已經獲得業界肯定，今年她更拿下韓流演藝大獎「新星獎」，如今隨著《魷魚遊戲2》討論熱度逐漸提高，宋智友的未來發展也令人期待！