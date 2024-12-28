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紐約大都會今年在自由市場上，以聯盟史上最大合約15年7.65億美元（約新台幣250億）成功拿下Juan Soto，但卻在與當家一壘手Pete Alonso的續約上陷入分歧，根據紐約媒體《New York Post》記者Dan Bartels指出，「大都會已經報價3年9000萬美元（約新台幣29億）的合約，但Alonso陣營想要一份總額1.75億美元（約新台幣57億）到2億美元（約新台幣65億）的合約。」Pete Alonso至2019年登上大聯盟後，生涯5年都效力大都會，共為球隊出賽684場，繳出192轟、498分打點與打擊率0.251的成績，本季154場出賽，繳出46轟、118分打點、打擊率0.217的成績。對於大都會是否能成功簽回Alonso，《紐約郵報》記者Jon Heyman透露，「雖然大都會積極想要留住Alonso，如果最終雙方未能達成共識，球隊將會把今年賽季表現出賽的Mark Vientos移往一壘防區，而空出來的三壘則會留給Brett Baty和Ronny Mauricio競爭。」目前自由市場上Alonso可說是僅剩的優質一壘手，但隨著洋基簽下Paul Goldschmidt，太空人則是選擇Christian Walker，Carlos Santana回鍋守護者，他在自由市場上能選擇的球隊並不多。根據《紐約郵報》記者Mike Puma表示，「目前就大聯盟自由市場局勢來看，Alonso有很大機會離隊，聖路易紅雀、德州遊騎兵都有可能成為Alonso的新東家。」但合約可能不會是他想要的大約，勢必會簽下短約，力求明年投入自由市場追求大約。