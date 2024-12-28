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▲趙露思坐輪椅送醫的畫面昨日在微博上被瘋傳。（圖／飯圈天真妹微博）

▲趙露思粉絲群組有人稱趙爸爸已經出面報平安了，更有疑似劇組人員說趙露思身體早就不健康。（圖／網易娛樂）

▲八卦博主「八圈李元芳」說趙露思罹患神經系統疾病，無法說話、行走。（圖／八圈李元芳微博）

▲趙露思還被狗仔「攝影劉大錘」指出她有憂鬱症、病情很嚴重。（圖／攝影劉大錘微博）

▲趙露思近年瘋狂減肥，身高161公分的她，只剩不到40公斤的體重。（圖／趙露思微博）

26歲中國女星趙露思被拍到癱軟送醫的畫面，昨（27）日更有八卦博主爆料，說趙露思得的是「神經系統方面的疾病」，目前無法說話及行走，狀態非常差，讓粉絲憂心不已。對此，有一名自稱認識趙露思爸爸的網友表示，目前露思爸爸已經出面報平安了，他說趙露思現況無礙在休養中，但此消息尚未獲得工作室證實。趙露思在拍電視劇《戀人》時就多次傳出健康狀況不佳，甚至要吸純氧才能支撐意識。昨日微博上更流傳一系列趙露思坐輪椅到醫院的照片、影片，讓粉絲憂心不已。隨後，趙露思工作室微博回應，稱她為了拍戲付出巨大心力，目前為了健康著想，全面暫停工作，謹遵醫囑治療休養中。有粉絲想打探趙露思現況，卻發現趙露思近3千萬粉絲追蹤的微博帳號被鎖定，貼文等內容都消失不見，讓人好奇趙露思究竟怎麼了？據悉，趙露思送醫當下父母也都在場，有粉絲表示朋友認識趙露思爸爸，目前趙爸爸已經出面報平安了，說露思沒事，人在休養當中，要大家別過度擔心。而目前根據八卦博主「八圈李元芳」的說法，趙露思罹患的是神經系統疾病，她現在無法說話、走不了路，病況嚴重。網紅狗仔「攝影劉大錘」則表示趙露思是罹患憂鬱症，指她今年心情一直處在低迷狀態，還是堅持要完成工作，結果拍攝時發現劇本跟當初說好的不一樣，這才與劇組發生衝突，讓她病情加重，被壓力壓垮。不過以上說法都未得到官方證實，工作室昨日聲明則指趙露思是「突發身體不適」，但從趙露思被拍到的照片來看，一切似乎沒那麼簡單。也有粉絲表示趙露思過去拍攝電視劇，爸媽都沒有到劇組陪伴，這次卻多次在休息室看到趙爸趙媽的身影，或許是因為趙露思現階段真的很需要家人的照顧才如此，只盼她能早日康復。