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▲國立故宮博物院南部院區9周年慶，開放民眾免費參觀之外，12月壽星來館可獲館慶限定「囍字文物徽章」。（圖／取自故宮南院官網）

▲國立故宮博物院南部院區9周年慶，開放兩天民眾免費參觀，可看到正在展廳中的肉形石。（圖／取自故宮南院官網）

國立故宮博物院南部院區於今（28）日歡慶開館第9年，12月28日、29日連續兩天開放民眾免費參觀，另外，12月壽星來館可獲館慶限定「囍字文物徽章」，還可欣賞館慶特別節目。而目前故宮南院「人氣國寶展」以「談琴說藝」為主題正展出中，極受歡迎的「肉形石」也在展廳中。國立故宮博物院南部院區以當代博物館的理念設計，展出故宮文物，並致力於文化平權，9年來推出優質的展覽及活潑的教育活動，自2015年12月28日開館至今，已接待超過900萬人次參觀。嘉義縣中低年級的小學生幾乎都參觀過南院，是親子共融的兒童創意中心、寬敞舒適的園區及主題性大型盛會。故宮蕭宗煌院長表示，開館的每一天都為更長遠的文化藝術推廣做準備。蕭院長並提及非常歡迎12月壽星於28日、29日一起來館慶生，南院特別準備「妙色展-囍字文物徽章」作為生日禮。非12月壽星不要失望，只要完成指定任務也可獲得。故宮南院強調，28日、29日館慶特別節目邀請TapLife踢踏搖擺舞團來館演出。TapLife舞團屢獲國內外殊榮，包含民視異國舞蹈爭霸戰冠軍、上海國際踢踏節金獎及紐約國際搖擺舞錦標賽季軍等，將在南院2樓大廳呈現活力與浪漫兼具的舞蹈秀，歡迎大家來感受踢踏舞的熱力奔放。目前故宮南院「人氣國寶展」以「談琴說藝」為主題正展出中，1月1日元旦下午規劃「談琴說藝-古琴音樂會」;而極受歡迎的「肉形石」也在展廳散發著國寶級爌肉風采;「乾清宮尋寶–破解天字號玉器密碼」及「妙色–清代金銀飾件」兩檔特展逾700件精品將是一場感官奢華享受。故宮南院也公布了2025元旦當週活動資訊，包含元旦當日有「談琴說藝-古琴音樂會（弦耕琴社）」、2025年1月4日有講座 「南島敘事：揭開史前館南島廳文物徵集背後的故事、2025年1月5日有講座 「從院藏〈雪夜冰〉談斲琴工藝與老琴修復」。▪️2024年12月28日（星期六）和12月29日（星期日）。▪️上午9:00 至 下午6:00（免費參觀）。▪️：12月壽星於28日、29日來館可獲「妙色展-囍字文物徽章」。非12月壽星完成指定任務亦可獲贈。數量有限，送完為止。▪️TapLife踢踏搖擺舞團，下午3:00-4:00 博物館二樓大廳▪️28日、29日租用成人語音導覽機特價100元（原價120元）、博物館商店商品9折、茶茶小王子滿500元贈霜淇淋、野爺鍋物滿千贈霜淇淋。